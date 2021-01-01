​​У разі прориву мігрантів, всі сили МВС будуть на кордоні за 30 хвилин, – Монастирський на Волині

​​У разі прориву мігрантів, всі доступні сили та засоби МВС будуть на кордоні протягом 30 хвилин.Про це заявив міністр внутрішніх справперебуваючи з робочим візитом на Волині сьогодні, 30 листопада, інформують у МВС.Сьогодні на Волині проходять масштабні навчання підрозділів системи МВС у межах спеціальної прикордонної операції «Полісся».Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сказав, що наразі подібні навчання проводяться у всіх п’яти областях, які межують з Республікою Білорусь.«У ході навчань ми побачили, що всі підрозділи МВС – це справжній кулак, який може забезпечити внутрішню безпеку України. Декілька тижнів тому тут була зовсім інша картина. А вже сьогодні ми переконалися, що через 30-60 хвилин після того, як розвідка надасть інформацію про надходження мігрантів, наші підрозділи будуть на кордоні. Послідовність подій буде така – отримання інформації від розвідувальних органів, спрямування сил та засобів на точки, де йде ймовірність перетину кордону мігрантами, першими на місці буде Державна прикордонна служба України. Далі приєднуються сили Національна поліція України та Національна гвардія України, які абсолютно готові до того, щоб дати відсіч у разі незаконного перетину державного рубежу», - сказав очільник правоохоронного відомства.