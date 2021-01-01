Асоціація газового ринку України попереджає про загрозу відключення від газопостачання бюджетних установ

АГРУ попереджає про загрозу дестабілізації соціальної ситуації в Україні через доручення Оператора ГТС відключити від газопостачання 2 тисячі шкіл, лікарень та інш. бюджетних установ.Про це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз».Оператор ГТС вимагає з 1 грудня 2021 року відключити від газопостачання понад 2,5-х тисяч об’єктів бюджетної сфери, в тому числі і об'єктів соціально-побутового призначення.За даними Асоціації, станом на 30 листопада, через інформаційну платформу Оператора ГТС дав доручення Операторам ГРМ відключити від газу більше 2 500 об’єктів соціально-побутового призначення та бюджетних установ з 1 грудня 2021 року у зв’язку з відсутністю постачальника газу на ці об’єкти.Наприклад, у Львівській області без газу можуть залишаться 526 установи, у Дніпропетровській–163, в Миколаївській -251, у Херсонській – 85 об’єктів, у Одеській – 48 установ, у Полтавській - понад 230 об’єктів.В разі відключення газопостачання в опалювальний період виникає загроза припинення діяльності закладів бюджетної сфери, в тому числі дитячих дошкільних закладів та лікарень.«Такі доручення «ОГТСУ» саме взимку провокують розвиток ситуації по найгіршому сценарію. На жаль, Оператор ГТС знов перекладає відповідальність на виконавчу владу та підприємства газорозподілу», - сказав, голова АГРУ.АГРУ закликає Кабінет Міністрів України, НКРЕКП, НАК «Нафтогаз України», місцеві органі державної влади до вирішення кризи, з метою уникнення соціальної напруги в більшості областей України.