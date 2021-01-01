Суд виніс вирок неповнолітньому, який у Луцьку намагався втекти з камери СІЗО





Про це пише



Хлопець порушив правила утримання та намагався покинути приміщення камери № 41, де в дверях його зупинив старший по корпусу відділу режиму охорони Луцького СІЗО. Під час сутички неповнолітній вдарив старшого прапорщика кулаком обличчя. На галас прибіг помічник чергового, тож вдвох охоронцям таки вдалось скрутити хлопчину.



Згодом втікач-невдаха розкаявся. Однак уникнути відповідальності йому не вдалось, адже за напад на представника правоохоронного органу з нанесенням тілесних ушкоджень (синець з крововилим під очне яблуко) – йому присудили 1 рік позбавлення волі.



Хлопець перебував в СІЗО поки тривало слухання по іншій справі, де він обвинувачувався у скоєнні крадіжки та нанесенні легких тілесних ушкоджень.



Тож загалом він відсидить 5 років і 3 місяці за ґратами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З ДУ «Луцький слідчий ізолятор» намагався втекти неповнолітній хлопець. Інцидент трапився ще 10 травня 2021 року пообіді і лише зараз йому оголосили вирок.Про це пише Інформаційно-аналітичне видання Інсайдер медіа Хлопець порушив правила утримання та намагався покинути приміщення камери № 41, де в дверях його зупинив старший по корпусу відділу режиму охорони Луцького СІЗО. Під час сутички неповнолітній вдарив старшого прапорщика кулаком обличчя. На галас прибіг помічник чергового, тож вдвох охоронцям таки вдалось скрутити хлопчину.Згодом втікач-невдаха розкаявся. Однак уникнути відповідальності йому не вдалось, адже за напад на представника правоохоронного органу з нанесенням тілесних ушкоджень (синець з крововилим під очне яблуко) – йому присудили 1 рік позбавлення волі.Хлопець перебував в СІЗО поки тривало слухання по іншій справі, де він обвинувачувався у скоєнні крадіжки та нанесенні легких тілесних ушкоджень.Тож загалом він відсидить 5 років і 3 місяці за ґратами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію