На Волині водій фури пропонував патрульним 200 гривень хабара

У суботу, 27-го листопада, під час несення служби на стаціонарному посту "Вишнів", що на автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин, поліцейські помітили автомобіль DAF XF 105.460 з напівпричепом Lamberet LVFS-3F, який порушив ПДР.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Він здійснив зупинку в зоні дії дорожнього знаку 3.34 "Зупинку заборонено".Під час розгляду справи, керманич неодноразово пропонував залагодити питання "мирним шляхом" без складання будь-який адміністративних матеріалів та запропонував патрульним грошові кошти у сумі 200 гривень. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак чоловік це проігнорував.Також цього дня під час патрулювання на вулиці Рівненській, що у Луцьку, патрульні зупинили автомобіль Lexus RX, який виїхав на смугу зустрічного руху, чим порушив ПДР.Під час спілкування з керманичем, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння, чоловік відмовився. А для того, аби уникнути відповідальності, керманич сів до службового автомобіля та почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 8 тисяч гривень.Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак чоловік на це не реагував.У двох випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Також на керманичів складали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.