На Волині водій фури пропонував патрульним 200 гривень хабара
Сьогодні, 16:00
У суботу, 27-го листопада, під час несення служби на стаціонарному посту "Вишнів", що на автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин, поліцейські помітили автомобіль DAF XF 105.460 з напівпричепом Lamberet LVFS-3F, який порушив ПДР.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Він здійснив зупинку в зоні дії дорожнього знаку 3.34 "Зупинку заборонено".
Під час розгляду справи, керманич неодноразово пропонував залагодити питання "мирним шляхом" без складання будь-який адміністративних матеріалів та запропонував патрульним грошові кошти у сумі 200 гривень. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак чоловік це проігнорував.
Також цього дня під час патрулювання на вулиці Рівненській, що у Луцьку, патрульні зупинили автомобіль Lexus RX, який виїхав на смугу зустрічного руху, чим порушив ПДР.
Під час спілкування з керманичем, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння, чоловік відмовився. А для того, аби уникнути відповідальності, керманич сів до службового автомобіля та почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 8 тисяч гривень.
Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак чоловік на це не реагував.
У двох випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Також на керманичів складали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Він здійснив зупинку в зоні дії дорожнього знаку 3.34 "Зупинку заборонено".
Під час розгляду справи, керманич неодноразово пропонував залагодити питання "мирним шляхом" без складання будь-який адміністративних матеріалів та запропонував патрульним грошові кошти у сумі 200 гривень. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак чоловік це проігнорував.
Також цього дня під час патрулювання на вулиці Рівненській, що у Луцьку, патрульні зупинили автомобіль Lexus RX, який виїхав на смугу зустрічного руху, чим порушив ПДР.
Під час спілкування з керманичем, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння, чоловік відмовився. А для того, аби уникнути відповідальності, керманич сів до службового автомобіля та почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 8 тисяч гривень.
Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак чоловік на це не реагував.
У двох випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Також на керманичів складали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Під Луцьком у трьох селах за місяць зібрали 300 кілограмів відсортованого сміття. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 16:51
Лучанин виплатить екс-дружині 60 тисяч грн за сцени ревнощів
Сьогодні, 16:15
На Волині водій фури пропонував патрульним 200 гривень хабара
Сьогодні, 16:00
Скільки часу дадуть для використання «ковідної» тисячі
Сьогодні, 15:36
Медіа