Лучанин виплатить екс-дружині 60 тисяч грн за сцени ревнощів





Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 23 листопада, інцидент стався у травні цього року. Як повідомив суду обвинувачений, зі своєю дружиною він розлучився у березні. Відомо, що разом у шлюбі вони прожили неповні вісім років, ініціаторкою розриву була дружина, – пише



Зранку 9 травня чоловік приїхав до приватного будинку в селі Боголюби, біля якого була припаркована машина його колишньої. Він, мавючи при собі пістолет, переліз паркан та потрапив на приватну територію, згодом пошкодив задні двері та зайшов у будинок. З балкону він побачив, як екс-дружина вибігла з приміщення. При цьому він кричав погрози та стріляв у повітря, також він пошкодив автомобіль жінки.



Поліцейські, які також свідчили у суді, підтвердили, що чоловік справді погрожував та стріляв у повітря.



Суддя визнала чоловіка винним у порушенні ч.1 ст.129 ККУ (погроза вбивством), ч.2 ст. 162 ККУ (порушення недоторканності житла), ч.1 ст. 345 (погроза щодо працівника правоохоронного органу). Втім, йому призначили лише умовний термін на 1,5 роки.



Своїй екс-дружині чоловік повинен заплатити 50 тис. грн матеріальної шкоди за розбитий автомобіль та 10 тис. грн морального відшкодування. Аналогічно він повинен заплатити 10 тис. грн морального відшкодування чоловіку, у будинок якого проник, та понад 12 тис. грн матеріальної школи за розбиті вікна, двері та частину паркану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Засудили жителя Луцька, який влаштував сцену ревнощів колишній дружині. За таку витівку він заплатить екс-дружині 60 тис. грн матеріального і морального відшкодування.Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 23 листопада, інцидент стався у травні цього року. Як повідомив суду обвинувачений, зі своєю дружиною він розлучився у березні. Відомо, що разом у шлюбі вони прожили неповні вісім років, ініціаторкою розриву була дружина, – пише Zaxid.net Зранку 9 травня чоловік приїхав до приватного будинку в селі Боголюби, біля якого була припаркована машина його колишньої. Він, мавючи при собі пістолет, переліз паркан та потрапив на приватну територію, згодом пошкодив задні двері та зайшов у будинок. З балкону він побачив, як екс-дружина вибігла з приміщення. При цьому він кричав погрози та стріляв у повітря, також він пошкодив автомобіль жінки.Поліцейські, які також свідчили у суді, підтвердили, що чоловік справді погрожував та стріляв у повітря.Суддя визнала чоловіка винним у порушенні ч.1 ст.129 ККУ (погроза вбивством), ч.2 ст. 162 ККУ (порушення недоторканності житла), ч.1 ст. 345 (погроза щодо працівника правоохоронного органу). Втім, йому призначили лише умовний термін на 1,5 роки.Своїй екс-дружині чоловік повинен заплатити 50 тис. грн матеріальної шкоди за розбитий автомобіль та 10 тис. грн морального відшкодування. Аналогічно він повинен заплатити 10 тис. грн морального відшкодування чоловіку, у будинок якого проник, та понад 12 тис. грн матеріальної школи за розбиті вікна, двері та частину паркану.

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