Під Луцьком у трьох селах за місяць зібрали 300 кілограмів відсортованого сміття. ФОТО.ВІДЕО





Про це розповіла Суспільному координаторка проєкту



За місяць експерименту в громаді зібрали 300 кілограмів відсортованого сміття.



Жовті мішки для роздільного сміття мешканцям громади роздають безплатно. Упродовж місяця, каже координаторка, видали 2 250 таких мішків. Наповнені мішки місцеві жителі залишають біля воріт, чи чіпляють на дерева.



Сухі відходи збирають на вантажівку комунальники Підгайцівської сільради.Як розповів комунальник Микола Чис, усе зібране вивозять на сортувальну лінію неподалік Луцька.



Чоловік додає: його родина теж почала сортувати сміття. "Бажано, щоб більше людей виставляли мішки, є у кожного ж пластмаса. Мало люди знають ще про проєкт, не зацікавлені", – каже комунальник.



Майже десять жовтих мішків з відсортованим сміттям назбирали за два тижні з місцевого магазину у Підгайцях. Працівниця крамниці Анжела Буднік вже чекає на комунальників.



"Консерви, баклажки, папір. Усе сухе сміття туди йде, крім вологих відходів і без скла. Сортуємо, і в магазині, і вдома, скрізь. Хай сортують, буде менше хімії тої з тими кульками, будемо перероблювати і будемо йти до Європи", – розповіла Анжела Буднік.



Зі слів координаторки, проєкт з роздільного збору сміття у громаді започаткували з ініціативи австрійського бізнесмена. Він профінансував придбання сміттєвих пакетів та транспортування відсортованих відходів. Нині, збираючи жовті мішки, вивчають, які відходи лишаються. Такий аналіз потрібен, щоб побудувати комплекс з переробки і утилізації сміття.



Експеримент зі сміттям у громаді триватиме три місяці. Нині, каже Алла Гонтар, майже 70% вмісту мішків іде на переробку, а решта відходів залишається як біопаливо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селах Підгайці, Крупа та Липини реалізовують експериментальний проєкт "Жовтий мішок". Майже місяць у громаді 150 домогосподарств сортують сміття і в окремі жовті пакети збирають пластик, картон, жерстяні банки.Про це розповіла Суспільному координаторка проєкту Алла Гонтар За місяць експерименту в громаді зібрали 300 кілограмів відсортованого сміття.Жовті мішки для роздільного сміття мешканцям громади роздають безплатно. Упродовж місяця, каже координаторка, видали 2 250 таких мішків. Наповнені мішки місцеві жителі залишають біля воріт, чи чіпляють на дерева.Сухі відходи збирають на вантажівку комунальники Підгайцівської сільради.Як розповів комунальник, усе зібране вивозять на сортувальну лінію неподалік Луцька.Чоловік додає: його родина теж почала сортувати сміття. "Бажано, щоб більше людей виставляли мішки, є у кожного ж пластмаса. Мало люди знають ще про проєкт, не зацікавлені", – каже комунальник.Майже десять жовтих мішків з відсортованим сміттям назбирали за два тижні з місцевого магазину у Підгайцях. Працівниця крамниці Анжела Буднік вже чекає на комунальників."Консерви, баклажки, папір. Усе сухе сміття туди йде, крім вологих відходів і без скла. Сортуємо, і в магазині, і вдома, скрізь. Хай сортують, буде менше хімії тої з тими кульками, будемо перероблювати і будемо йти до Європи", – розповілаЗі слів координаторки, проєкт з роздільного збору сміття у громаді започаткували з ініціативи австрійського бізнесмена. Він профінансував придбання сміттєвих пакетів та транспортування відсортованих відходів. Нині, збираючи жовті мішки, вивчають, які відходи лишаються. Такий аналіз потрібен, щоб побудувати комплекс з переробки і утилізації сміття.Експеримент зі сміттям у громаді триватиме три місяці. Нині, каже Алла Гонтар, майже 70% вмісту мішків іде на переробку, а решта відходів залишається як біопаливо.

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