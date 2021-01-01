У Луцьку відкривають першу філію ЦНАПу

З 1 грудня у приміщенні РАЦСу, що на проспекті Соборності, 18, розпочинає роботу перша філія Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку.Про це повідомляєМер Луцька вважає, що це значно спростить доступ мешканців громади до найпопулярніших груп адміністративних послуг за рахунок зручного розташування."Прагнемо спростити доступ жителів громади до найбільш затребуваних адміністративних послуг у сфері реєстрації об’єктів нерухомості та бізнесу, земельних відносин та містобудування, дозвільних документів, соціальної сфери та реєстрації місця проживання, народження, шлюбу", - йдеться у його дописі.Години роботи: із 8.00 до 12.00, з 12.45 до 17.00 год.