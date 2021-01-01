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У Луцьку відкривають першу філію ЦНАПу

У Луцьку відкривають першу філію ЦНАПу
З 1 грудня у приміщенні РАЦСу, що на проспекті Соборності, 18, розпочинає роботу перша філія Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку.

Про це повідомляє Ігор Поліщук у Фейсбук.

Мер Луцька вважає, що це значно спростить доступ мешканців громади до найпопулярніших груп адміністративних послуг за рахунок зручного розташування.

"Прагнемо спростити доступ жителів громади до найбільш затребуваних адміністративних послуг у сфері реєстрації об’єктів нерухомості та бізнесу, земельних відносин та містобудування, дозвільних документів, соціальної сфери та реєстрації місця проживання, народження, шлюбу", - йдеться у його дописі.

Години роботи: із 8.00 до 12.00, з 12.45 до 17.00 год.

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Теги: Луцьк, ЦНАП, філія
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