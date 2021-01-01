Органи 32-річного чоловіка з Волині пересадили п‘ятьом дітям і багатодітному батькові
Сьогодні, 17:20
Від інсульту передчасно пішов з життя 32-річний син директорки Колківського ВПУ на Волині.
Про це пише видання "Вісник".
Відомо, що органи померлого пересадили п‘ятьом дітям, а його серце врятувало життя 49-річного багатодітного батька.
"Іллюша завжди спішив на допомогу, у цьому був сенс його життя! Весь медичний персонал київської клініки «Добробут» проводжав нашого синочка коридором пошани на його останній великий подвиг. Іллюшине серце вже забились у тілі 49-річного чоловіка, іще він порятує 5 діток. Синочок наш продовжує робити добро, даруючи шанс на порятунок іншим. Господь вибрав його спасителем! А ми пишаємось своїм героєм", - зазначає матір померлого Людмила Григорівна Панасюк.
Прощатися з чоловіком будуть у середу - 1 грудня.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині з приводу важкої втрати.
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Про це пише видання "Вісник".
Відомо, що органи померлого пересадили п‘ятьом дітям, а його серце врятувало життя 49-річного багатодітного батька.
"Іллюша завжди спішив на допомогу, у цьому був сенс його життя! Весь медичний персонал київської клініки «Добробут» проводжав нашого синочка коридором пошани на його останній великий подвиг. Іллюшине серце вже забились у тілі 49-річного чоловіка, іще він порятує 5 діток. Синочок наш продовжує робити добро, даруючи шанс на порятунок іншим. Господь вибрав його спасителем! А ми пишаємось своїм героєм", - зазначає матір померлого Людмила Григорівна Панасюк.
Прощатися з чоловіком будуть у середу - 1 грудня.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині з приводу важкої втрати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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