Вперше на Волині навчальний заклад переходить у режим «без паперів»

Луцький національний технічний університет став першим навчальним закладом на Волині, який під'єднав Дія.QR. Завдяки цьому університет перейде у режим «без паперів».Про це інформує Волиснька ОДА.Щоб подати документи в приймальну комісію, абітурієнтам Луцького національного технічного університету більше не доведеться брати із собою паспорт та ідентифікаційний код. Вони зможуть зашерити їх із Дії. Той самий алгоритм в університеті застосують, наприклад, при зверненні до бухгалтерії, оформленні читацького квитка чи поселенні в гуртожиток. Для цього достатньо скористатися застосунком Дія. Підключення такого функціоналу заощаджує час та гроші, оскільки більше немає потреби робити ксерокопії документів.«Впевнена, що студенти та викладачі невдовзі оцінять, наскільки це просто та зручно. Вдячна керівництву університету за прагнення впроваджувати сучасні цифрові послуги. Сподіваюся, що найближчим часом ще один найбільший ЗВО в регіоні — Волинський національний університет імені Лесі Українки теж приєднається до Дії та ініціативу підхоплять усі навчальні заклади Волині», — прокоментувала заступниця голови Волинської ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізаціїМета цифрової трансформації Волині – зробити максимально комфортними послуги в усіх сферах. Влада області працює, щоб якнайшвидше наблизитися до режиму «paperless».Як працює Дія.QR:- встановіть мобільний застосунок Дія та відскануйте ним QR-код;- Дія автоматично сформує чернетку листа з копіями цифрових документів із вашою адресою;- натисніть «надішліть», після чого документи надійдуть на електронну адресу університету.До того ж, до цифрового сервісу Дія.QR підключені усі ЦНАПи Волині.