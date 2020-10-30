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Волинянина засудили умовно за вбивство товариша: прокурори просять суворішого покарання

Волинянина засудили умовно за вбивство товариша: прокурори просять суворішого покарання
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури оскаржать в апеляційному порядку вирок Маневицького районного суду, яким 37-річному жителю села Прилісне Камінь-Каширського району, визнаному винуватим у вбивстві через необережність (ч.1 ст. 119 КК України), призначено покарання у виді трьох років обмеження волі зі встановленням однорічного іспитового строку.

Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.

Удень 6 вересня 2021 року чоловік, перебуваючи в оселі знайомого в рідному селі, під час сварки завдав йому кілька ударів – і той упав та вдарився потилицею, отримавши травми, від яких через два тижні помер.

У ході судового розгляду між потерпілим – родичем убитого – та обвинуваченим було укладено угоду про примирення, затвердивши яку, суд і призначив покарання, не пов’язане із позбавленням волі.

У суді апеляційної інстанції прокурори наполягатимуть на суворішому покаранні для волинянина.

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Теги: прокуратура, Волинь, вбивство
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