Волинянина засудили умовно за вбивство товариша: прокурори просять суворішого покарання
Сьогодні, 19:43
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури оскаржать в апеляційному порядку вирок Маневицького районного суду, яким 37-річному жителю села Прилісне Камінь-Каширського району, визнаному винуватим у вбивстві через необережність (ч.1 ст. 119 КК України), призначено покарання у виді трьох років обмеження волі зі встановленням однорічного іспитового строку.
Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
Удень 6 вересня 2021 року чоловік, перебуваючи в оселі знайомого в рідному селі, під час сварки завдав йому кілька ударів – і той упав та вдарився потилицею, отримавши травми, від яких через два тижні помер.
У ході судового розгляду між потерпілим – родичем убитого – та обвинуваченим було укладено угоду про примирення, затвердивши яку, суд і призначив покарання, не пов’язане із позбавленням волі.
У суді апеляційної інстанції прокурори наполягатимуть на суворішому покаранні для волинянина.
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Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
Удень 6 вересня 2021 року чоловік, перебуваючи в оселі знайомого в рідному селі, під час сварки завдав йому кілька ударів – і той упав та вдарився потилицею, отримавши травми, від яких через два тижні помер.
У ході судового розгляду між потерпілим – родичем убитого – та обвинуваченим було укладено угоду про примирення, затвердивши яку, суд і призначив покарання, не пов’язане із позбавленням волі.
У суді апеляційної інстанції прокурори наполягатимуть на суворішому покаранні для волинянина.
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