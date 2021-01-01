На волинському кордоні силовики провели спеціальну операцію: як це було. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



За умовним завданням, нелегали мали намір пройти пункт пропуску поблизу села Дольськ, далі перетнути кордон з інженерними спорудами, і кордон, не обладнаний ними.



На всіх цих пунктах на дії мігрантів реагували прикордонники, нацгвардійці, поліцейські та інші залучені сили.



Усі вони досконало справилися з поставленими завданнями.



Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сказав, що наразі схожі навчання проводяться у п’яти областях, які межують з Республікою Білорусь.



«Сьогодні ми переконалися, що



Як розповів начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко, роль підрозділів поліції у навчаннях була такою: не допустити прориву мігрантів, оточити їх за допомогою тактики дій з урахуванням європейського досвіду, коли доводиться працювати з великими натовпом, далі витіснити за межі України, враховуючи ситуацію, що вони захищають український кордон.



«Ці завдання були успішно виконані. Усі підрозділи поліції готові до взаємодії з Державною прикордонною службою, Національною гвардією та іншими органами системи МВС», - сказав Юрій Крошко.



До сьогоднішніх навчань були залучені також придані сили з Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Закарпатської областей, які допомагали і відпрацьовували спільний алгоритм дій.



«Взаємодія, налагоджений зв'язок, спільна постановка завдань довели, що ми можемо діяти злагоджено і ефективно. При необхідності та можливій спробі прорвати кордон поліція зможе сконцентрувати тут близько двох тисяч співробітників», - запевнив очільник поліції Волині.



До того ж, силами поліції на кордоні зосереджено всю необхідну інфраструктуру для організації побуту залучених до навчань співробітників й ефективного зв’язку між підрозділами.



Також на постійній основі в прилеглих до кордону населених пунктах правоохоронці відстежують, чи з’являються у прикордонній зоні незнайомі, не місцеві жителі, роз’яснюють громадянам, як діяти в разі їх виявлення.



Нагадаємо, спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся» триває на кордоні з Республікою Білорусь. Координується вона Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної поліції, Національної гвардії, ЗСУ та інших залучених резервів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У межах спеціальної прикордонної операції «Полісся», яку провели в Камінь-Каширському районі на Волині, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники та інші сили відпрацьовували алгоритм дій в разі можливого прориву державного кордону нелегальними мігрантами.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.За умовним завданням, нелегали мали намір пройти пункт пропуску поблизу села Дольськ, далі перетнути кордон з інженерними спорудами, і кордон, не обладнаний ними.На всіх цих пунктах на дії мігрантів реагували прикордонники, нацгвардійці, поліцейські та інші залучені сили.Усі вони досконало справилися з поставленими завданнями.Міністр внутрішніх справсказав, що наразі схожі навчання проводяться у п’яти областях, які межують з Республікою Білорусь.«Сьогодні ми переконалися, що через 30-60 хвилин після того, як розвідка надасть інформацію про надходження мігрантів, наші підрозділи будуть на кордоні . Послідовність подій буде така: отримання інформації від розвідувальних органів, спрямування сил та засобів на точки, де йде ймовірність перетину кордону мігрантами. Першими на місці будуть прикордонники, далі приєднуються сили Нацполіції та Нацгвардії, які абсолютно готові до того, щоб дати відсіч у разі незаконного перетину державного рубежу», - сказав Денис Монастирський.Як розповів начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко, роль підрозділів поліції у навчаннях була такою: не допустити прориву мігрантів, оточити їх за допомогою тактики дій з урахуванням європейського досвіду, коли доводиться працювати з великими натовпом, далі витіснити за межі України, враховуючи ситуацію, що вони захищають український кордон.«Ці завдання були успішно виконані. Усі підрозділи поліції готові до взаємодії з Державною прикордонною службою, Національною гвардією та іншими органами системи МВС», - сказав Юрій Крошко.До сьогоднішніх навчань були залучені також придані сили з Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Закарпатської областей, які допомагали і відпрацьовували спільний алгоритм дій.«Взаємодія, налагоджений зв'язок, спільна постановка завдань довели, що ми можемо діяти злагоджено і ефективно. При необхідності та можливій спробі прорвати кордон поліція зможе сконцентрувати тут близько двох тисяч співробітників», - запевнив очільник поліції Волині.До того ж, силами поліції на кордоні зосереджено всю необхідну інфраструктуру для організації побуту залучених до навчань співробітників й ефективного зв’язку між підрозділами.Також на постійній основі в прилеглих до кордону населених пунктах правоохоронці відстежують, чи з’являються у прикордонній зоні незнайомі, не місцеві жителі, роз’яснюють громадянам, як діяти в разі їх виявлення.Нагадаємо, спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся» триває на кордоні з Республікою Білорусь. Координується вона Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної поліції, Національної гвардії, ЗСУ та інших залучених резервів.

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