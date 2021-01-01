Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 грудня

Завтра, 1 грудня, на Волині буде хмарно та мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця.Таку погоду прогнозують синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температуравночі від 1⁰ тепла до 4⁰ морозу, вдень від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла.У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Нічний дощ зі снігом вранці повинен послабшати. У середині дня опадів не передбачається, а ближче до вечора дрібний дощ зі снігом розпочнеться знову.Вночі від 1⁰ тепла, вдень 2-1⁰ тепла.