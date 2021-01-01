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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 грудня
Завтра, 1 грудня, на Волині буде хмарно та мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

Таку погоду прогнозують синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура
вночі від 1⁰ тепла до 4⁰ морозу, вдень від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла.

У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Нічний дощ зі снігом вранці повинен послабшати. У середині дня опадів не передбачається, а ближче до вечора дрібний дощ зі снігом розпочнеться знову.

Вночі від 1⁰ тепла, вдень 2-1⁰ тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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