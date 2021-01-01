Власників земельних паїв обклали новим податком: суми немалі
Сьогодні, 21:12
Верховна рада України прийняла закон, який зобов’язує всіх українців, у власності яких є земельні паї, сплачувати мінімальний податок у 1,5 тис. грн з кожного гектара. Це передбачено новим "ресурсним" законом, який нардепи прийняли 30 листопада. Він набере чинності вже з 1 січня 2022 року, якщо президент його підпише.
Про це йдеться у документі, розміщеному на сайті парламенту.
Податки доведеться платити і тоді, коли ділянка розташована в межах міста, адже фактично це вважається городом. Якщо розмір цього городу становить 0,5 га (50 соток), власникам доведеться платити фіксований податок.
Слід зазначити, що сплачувати податок доведеться навіть у тому випадку, коли людина вирощує на цій земельній ділянці продукцію виключно для власного споживання і не продає її на ринку.
Щодо сільськогосподарських земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів - власники паїв повинні будуть платити не менше мінімальної суми податку, що складає приблизно 1,5 тис. грн з 1 гектара.
Передбачається, що такі зміни ніяк не вплинуть на великі агрохолдинги, оскільки вони де-юре не є власниками землі. Від нововведень постраждають виключно невеликі фермери та селяни, що мають землю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у документі, розміщеному на сайті парламенту.
Податки доведеться платити і тоді, коли ділянка розташована в межах міста, адже фактично це вважається городом. Якщо розмір цього городу становить 0,5 га (50 соток), власникам доведеться платити фіксований податок.
Слід зазначити, що сплачувати податок доведеться навіть у тому випадку, коли людина вирощує на цій земельній ділянці продукцію виключно для власного споживання і не продає її на ринку.
Щодо сільськогосподарських земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів - власники паїв повинні будуть платити не менше мінімальної суми податку, що складає приблизно 1,5 тис. грн з 1 гектара.
Передбачається, що такі зміни ніяк не вплинуть на великі агрохолдинги, оскільки вони де-юре не є власниками землі. Від нововведень постраждають виключно невеликі фермери та селяни, що мають землю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У СІЗО померла дівчина, яка застрелила інструктора тиру
Сьогодні, 21:34
Власників земельних паїв обклали новим податком: суми немалі
Сьогодні, 21:12
У Луцьку відкрили кімнату-музей, присвячену історії євреїв. ФОТО
Сьогодні, 20:45
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинянина засудили умовно за вбивство товариша: прокурори просять суворішого покарання
Сьогодні, 19:43
Медіа