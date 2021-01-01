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Власників земельних паїв обклали новим податком: суми немалі

Власників земельних паїв обклали новим податком: суми немалі
Верховна рада України прийняла закон, який зобов’язує всіх українців, у власності яких є земельні паї, сплачувати мінімальний податок у 1,5 тис. грн з кожного гектара. Це передбачено новим "ресурсним" законом, який нардепи прийняли 30 листопада. Він набере чинності вже з 1 січня 2022 року, якщо президент його підпише.

Про це йдеться у документі, розміщеному на сайті парламенту.

Податки доведеться платити і тоді, коли ділянка розташована в межах міста, адже фактично це вважається городом. Якщо розмір цього городу становить 0,5 га (50 соток), власникам доведеться платити фіксований податок.

Слід зазначити, що сплачувати податок доведеться навіть у тому випадку, коли людина вирощує на цій земельній ділянці продукцію виключно для власного споживання і не продає її на ринку.

Щодо сільськогосподарських земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів - власники паїв повинні будуть платити не менше мінімальної суми податку, що складає приблизно 1,5 тис. грн з 1 гектара.

Передбачається, що такі зміни ніяк не вплинуть на великі агрохолдинги, оскільки вони де-юре не є власниками землі. Від нововведень постраждають виключно невеликі фермери та селяни, що мають землю.

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Теги: податк за пай, закон
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