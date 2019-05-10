У СІЗО померла дівчина, яка застрелила інструктора тиру

Вероніка Моторна, яка в 2020 році застрелила інструктора тиру в Полтаві, померла в місцевому слідчому ізоляторі.



Смерть дівчини сьогодні, 30 листопада,



"Факт смерті дівчини підтверджуємо. Причини смерті з'ясовують експерти", - прокоментувала речниця прокуратури області.



Як повідомляють у місцевих пабліках, Вероніка Моторіна напередодні відмовилася від їжі, цілий день палила та пила каву. Після цього в неї, стався епілепичний напад. Життя дівчини намагалися врятувати працівники СІЗО і медики, яких викликали на місце.



За фактом смерті дівчини в медичній частині державної установи "Полтавська установа виконання покарань (№ 23)" розпочато досудове розслідування.



"Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 140 КК України (умисне вбивство та невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого)", - повідомили у прокуратурі.



Призначено ряд судово-медичних експертиз для з’ясування причину смерті Вероніки Моторіної.



Нагадаємо, що у лютому 2020 року



Як з'ясувало слідство, після проходження інструктажу дівчина стріляла з різних видів вогнепальної зброї. У подальшому вона повернулася до інструктора, який стояв позаду, та з малокаліберного пістолета Марголіна не менше 5 разів вистрілила в нього.



Проте сама Мотрона стверджувала, що це сталося випадково - через невдалі стосунки із хлопцем хотіла вчинити самогубство, але випадково вбила невинну людину.



28 вересня суд у Полтаві призначив дівчині 15 років в'язниці. Дорогою до СІЗО вона вчинила спробу самогубства. З того часу вона перебувала у слідчому ізоляторі, а не в’язниці, бо вирок ще не набув законної сили і тривала апеляція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20-річнаяка в 2020 році застрелила інструктора тиру в Полтаві, померла в місцевому слідчому ізоляторі.Смерть дівчини сьогодні, 30 листопада, ТСН.ua підтвердили у пресслужбі прокуратури Полтавської області."Факт смерті дівчини підтверджуємо. Причини смерті з'ясовують експерти", - прокоментувала речниця прокуратури області.Як повідомляють у місцевих пабліках, Вероніка Моторіна напередодні відмовилася від їжі, цілий день палила та пила каву. Після цього в неї, стався епілепичний напад. Життя дівчини намагалися врятувати працівники СІЗО і медики, яких викликали на місце.За фактом смерті дівчини в медичній частині державної установи "Полтавська установа виконання покарань (№ 23)" розпочато досудове розслідування."Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 140 КК України (умисне вбивство та невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого)", - повідомили у прокуратурі.Призначено ряд судово-медичних експертиз для з’ясування причину смерті Вероніки Моторіної.Нагадаємо, що у лютому 2020 року у Полтаві знайшли застреленим 64-річного інструктора тиру . За підозрою у вбивстві затримали тоді ще 18-річну відвідувачку.Як з'ясувало слідство, після проходження інструктажу дівчина стріляла з різних видів вогнепальної зброї. У подальшому вона повернулася до інструктора, який стояв позаду, та з малокаліберного пістолета Марголіна не менше 5 разів вистрілила в нього.Проте сама Мотрона стверджувала, що це сталося випадково - через невдалі стосунки із хлопцем хотіла вчинити самогубство, але випадково вбила невинну людину.28 вересня суд у Полтаві призначив дівчині 15 років в'язниці. Дорогою до СІЗО вона вчинила спробу самогубства. З того часу вона перебувала у слідчому ізоляторі, а не в’язниці, бо вирок ще не набув законної сили і тривала апеляція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію