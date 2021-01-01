В Україні з 1 грудня підвищать зарплати вчителям: назвали суми





Про це



Зростуть зарплати наступних педагогічних працівників:



Нагадаємо, це вже друге підвищення зарплати працівників шкіл за 2021 рік. З 1 січня 2021 року

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 грудня працівникам закладів загальної середньої освіти підвищать заробітну плату на 8,4%. Це передбачено Державним бюджетом на 2021 рік.Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.Зростуть зарплати наступних педагогічних працівників:Нагадаємо, це вже друге підвищення зарплати працівників шкіл за 2021 рік. З 1 січня 2021 року зарплати зросли на 20%.

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