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В Україні з 1 грудня підвищать зарплати вчителям: назвали суми

В Україні з 1 грудня підвищать зарплати вчителям: назвали суми
З 1 грудня працівникам закладів загальної середньої освіти підвищать заробітну плату на 8,4%. Це передбачено Державним бюджетом на 2021 рік.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Зростуть зарплати наступних педагогічних працівників:
В Україні з 1 грудня підвищать зарплати вчителям: назвали суми

Нагадаємо, це вже друге підвищення зарплати працівників шкіл за 2021 рік. З 1 січня 2021 року зарплати зросли на 20%.

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Теги: зарплата вчителям
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