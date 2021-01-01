В Україні з 1 грудня підвищать зарплати вчителям: назвали суми
Сьогодні, 22:26
З 1 грудня працівникам закладів загальної середньої освіти підвищать заробітну плату на 8,4%. Це передбачено Державним бюджетом на 2021 рік.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Зростуть зарплати наступних педагогічних працівників:
Нагадаємо, це вже друге підвищення зарплати працівників шкіл за 2021 рік. З 1 січня 2021 року зарплати зросли на 20%.
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Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Зростуть зарплати наступних педагогічних працівників:
Нагадаємо, це вже друге підвищення зарплати працівників шкіл за 2021 рік. З 1 січня 2021 року зарплати зросли на 20%.
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