По 2 грн за пакет-майку: в Україні з 10 грудня не буде безплатних пластикових пакетів





Про це заявив виконуючий обов’язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець у студії телеканалу 1+1, передає Міндовкілля.



«Вже з 10 грудня вводиться в дію Закон № 1489-IX «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України». А саме починає діяти перший етап обмежень», - йдеться в повідомленні.



Зокрема, у магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг буде заборонено безоплатне розповсюдження пластикових пакетів, окрім біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду. До порушників цієї вимоги застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції.



Мета такого рішення – запобігти утворенню пластикових відходів.



Мінімальні ціни на пластикові пакети

Пластикові пакети, які дають безкоштовно в супермаркетах і при доставці їжі, будуть платними. Ціни на них встановлюється урядом — відповідно до ухваленого влітку 2021 року закону «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України».



Міністерство економіки опублікувало проєкт постанови, в якому запропоновані ціни на різні види пластикових пакетів з товщиною стінок понад 50 мікрометрів. Згідно з проєктом, пропонується наступна мінімальна роздрібна ціна (без ПДВ) за один пакет:



- без ручок і без бокових складок — 2 грн;

- без ручок з боковими складками — 2,5 грн;

- з ручками без бокових складок — 2,5 грн;

- з ручками і боковими складками — 3 гривні.



В документі зазначається, що мінімальні роздрібні ціни застосовуватимуться в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг, в яких може здійснюватись розповсюдження пластикових пакетів. Тобто за фактом те, за скільки покупці будуть купувати пакети, буде встановлювати сама торгівельна мережа (суб’єкт господарювання), спираючись на ці мінімальні ціни.



Деякі пакети залишать безкоштовними

Водночас постанова про мінімальні ціни зачіпає не всі види пакування. Так, якщо правила вступлять в силу, безкоштовними можуть залишитися пластикові пакети шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), які є первинною упаковкою для рибних та м’ясних, сипучих продуктів та льоду. При цьому глибина таких пакунків не має перевищувати 34.5 см, а довжина — не більше 4.5 сантиметрів. Також мінімальні роздрібні ціни не поширюються на біорозкладні пластикові пакети.



Як ми повідомляли, в червні цього року

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні із 10 грудня цього року діятиме перший етап обмежень на обіг пластикових пакетів.Про це заявив виконуючий обов’язки міністра захисту довкілля та природних ресурсіву студії телеканалу 1+1, передає Міндовкілля.«Вже з 10 грудня вводиться в дію Закон № 1489-IX «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України». А саме починає діяти перший етап обмежень», - йдеться в повідомленні.Зокрема, у магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг буде заборонено безоплатне розповсюдження пластикових пакетів, окрім біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду. До порушників цієї вимоги застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції.Мета такого рішення – запобігти утворенню пластикових відходів.Пластикові пакети, які дають безкоштовно в супермаркетах і при доставці їжі, будуть платними. Ціни на них встановлюється урядом — відповідно до ухваленого влітку 2021 року закону «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України».Міністерство економіки опублікувало проєкт постанови, в якому запропоновані ціни на різні види пластикових пакетів з товщиною стінок понад 50 мікрометрів. Згідно з проєктом, пропонується наступна мінімальна роздрібна ціна (без ПДВ) за один пакет:- без ручок і без бокових складок — 2 грн;- без ручок з боковими складками — 2,5 грн;- з ручками без бокових складок — 2,5 грн;- з ручками і боковими складками — 3 гривні.В документі зазначається, що мінімальні роздрібні ціни застосовуватимуться в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг, в яких може здійснюватись розповсюдження пластикових пакетів. Тобто за фактом те, за скільки покупці будуть купувати пакети, буде встановлювати сама торгівельна мережа (суб’єкт господарювання), спираючись на ці мінімальні ціни.Водночас постанова про мінімальні ціни зачіпає не всі види пакування. Так, якщо правила вступлять в силу, безкоштовними можуть залишитися пластикові пакети шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), які є первинною упаковкою для рибних та м’ясних, сипучих продуктів та льоду. При цьому глибина таких пакунків не має перевищувати 34.5 см, а довжина — не більше 4.5 сантиметрів. Також мінімальні роздрібні ціни не поширюються на біорозкладні пластикові пакети.Як ми повідомляли, в червні цього року в Україні заборонили використання пластикових пакетів

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію