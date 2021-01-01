У Ковелі відкрили оновлене приймальне відділення екстреної медичної допомоги. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Ігор Чайка.



Реконструкція відбувалася в рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».



На реалізацію проєкту вартістю 24,3 млн грн місто з державного бюджету отримало 8 мільйонів гривень. Але 2/3 цього будівництва, понад 16 млн грн, профінансував бюджет Ковельської територіальної громади.



Генеральний директор Ковельського МТМО Валентин Вітер розповів, що це відділення збудоване за усіма вимогами часу: з акцентом на доступності, інклюзивності та багатофункціональності, що сприятиме підвищенню якості надання медичних послуг.



А також подякував за успішне втілення масштабного проєкту, бо це результат спільної роботи лікарні, міста, області, підрядника, держави.



Що змінилось у відділенні?

Збільшилась площа: тепер це 1370 м², а до реконструкції було 157м².

Впорядкували та облаштували для зручності відвідувачів і прилеглу територію. Поряд зі сходами – підйомник для маломобільних пацієнтів, праворуч – окремий в’їзд для карет швидкої допомоги. Хворих транспортують через критий павільйон одразу в приміщення, де на них уже чекають чергові медики.



До послуг пацієнтів просторі палати для тимчасового перебування, п’ять санвузлів (зокрема два - для людей з інвалідністю), оглядові та діагностичні кабінети. Поруч з ними - потужна палата інтенсивної терапії, де є можливість надавати увесь спектр реанімаційних послуг критичним хворим. Далі розмістився операційний та рентгенохірургічний блоки. Тут робитимуть невідкладні оперативні втручання.



В одній з операційних - найпотужніший ангіограф нового покоління NeuAngio 30C для діагностики та надання оперативної допомоги хворим з серцево-судинними патологіями. Тут працюватимуть лікарі інтервенційної радіології, судинні хірурги.



Також до послуг пацієнтів - один з найкращих у західній Україні комп’ютерних томографів: Scenaria View, а ще – цифрова рентгенівська діагностична система Calypso F MTOes з найвищою якістю зображень.



Для нового відділення придбано й апарат УЗД, системи вентиляції легень, монітори пацієнта, електрокардіографи, дефібрілятори та ін.



Не лише комфортні умови, а й надійні руки професіоналів чекають на пацієнтів 24 години 7 днів на тиждень. Це – терапевти, лікарі з медицини невідкладних станів, травматологи, гінекологи, анестезіологи-реаніматологи, кардіологи, хірурги, невропатологи, урологи, медичні сестри та молодший медичний персонал, які готові надавати увесь спектр невідкладних послуг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 30 листопада, у Ковелі відбулось урочисте відкриття приймального відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Ковельського МТМО.Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міський головаРеконструкція відбувалася в рамках програми Президента України«Велике будівництво».На реалізацію проєкту вартістю 24,3 млн грн місто з державного бюджету отримало 8 мільйонів гривень. Але 2/3 цього будівництва, понад 16 млн грн, профінансував бюджет Ковельської територіальної громади.Генеральний директор Ковельського МТМОрозповів, що це відділення збудоване за усіма вимогами часу: з акцентом на доступності, інклюзивності та багатофункціональності, що сприятиме підвищенню якості надання медичних послуг.А також подякував за успішне втілення масштабного проєкту, бо це результат спільної роботи лікарні, міста, області, підрядника, держави.Збільшилась площа: тепер це 1370 м², а до реконструкції було 157м².Впорядкували та облаштували для зручності відвідувачів і прилеглу територію. Поряд зі сходами – підйомник для маломобільних пацієнтів, праворуч – окремий в’їзд для карет швидкої допомоги. Хворих транспортують через критий павільйон одразу в приміщення, де на них уже чекають чергові медики.До послуг пацієнтів просторі палати для тимчасового перебування, п’ять санвузлів (зокрема два - для людей з інвалідністю), оглядові та діагностичні кабінети. Поруч з ними - потужна палата інтенсивної терапії, де є можливість надавати увесь спектр реанімаційних послуг критичним хворим. Далі розмістився операційний та рентгенохірургічний блоки. Тут робитимуть невідкладні оперативні втручання.В одній з операційних - найпотужніший ангіограф нового покоління NeuAngio 30C для діагностики та надання оперативної допомоги хворим з серцево-судинними патологіями. Тут працюватимуть лікарі інтервенційної радіології, судинні хірурги.Також до послуг пацієнтів - один з найкращих у західній Україні комп’ютерних томографів: Scenaria View, а ще – цифрова рентгенівська діагностична система Calypso F MTOes з найвищою якістю зображень.Для нового відділення придбано й апарат УЗД, системи вентиляції легень, монітори пацієнта, електрокардіографи, дефібрілятори та ін.Не лише комфортні умови, а й надійні руки професіоналів чекають на пацієнтів 24 години 7 днів на тиждень. Це – терапевти, лікарі з медицини невідкладних станів, травматологи, гінекологи, анестезіологи-реаніматологи, кардіологи, хірурги, невропатологи, урологи, медичні сестри та молодший медичний персонал, які готові надавати увесь спектр невідкладних послуг.

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