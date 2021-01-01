У Ковелі відкрили оновлене приймальне відділення екстреної медичної допомоги. ФОТО
Сьогодні, 22:03
Сьогодні, 30 листопада, у Ковелі відбулось урочисте відкриття приймального відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Ковельського МТМО.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міський голова Ігор Чайка.
Реконструкція відбувалася в рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».
На реалізацію проєкту вартістю 24,3 млн грн місто з державного бюджету отримало 8 мільйонів гривень. Але 2/3 цього будівництва, понад 16 млн грн, профінансував бюджет Ковельської територіальної громади.
Генеральний директор Ковельського МТМО Валентин Вітер розповів, що це відділення збудоване за усіма вимогами часу: з акцентом на доступності, інклюзивності та багатофункціональності, що сприятиме підвищенню якості надання медичних послуг.
А також подякував за успішне втілення масштабного проєкту, бо це результат спільної роботи лікарні, міста, області, підрядника, держави.
Що змінилось у відділенні?
Збільшилась площа: тепер це 1370 м², а до реконструкції було 157м².
Впорядкували та облаштували для зручності відвідувачів і прилеглу територію. Поряд зі сходами – підйомник для маломобільних пацієнтів, праворуч – окремий в’їзд для карет швидкої допомоги. Хворих транспортують через критий павільйон одразу в приміщення, де на них уже чекають чергові медики.
До послуг пацієнтів просторі палати для тимчасового перебування, п’ять санвузлів (зокрема два - для людей з інвалідністю), оглядові та діагностичні кабінети. Поруч з ними - потужна палата інтенсивної терапії, де є можливість надавати увесь спектр реанімаційних послуг критичним хворим. Далі розмістився операційний та рентгенохірургічний блоки. Тут робитимуть невідкладні оперативні втручання.
В одній з операційних - найпотужніший ангіограф нового покоління NeuAngio 30C для діагностики та надання оперативної допомоги хворим з серцево-судинними патологіями. Тут працюватимуть лікарі інтервенційної радіології, судинні хірурги.
Також до послуг пацієнтів - один з найкращих у західній Україні комп’ютерних томографів: Scenaria View, а ще – цифрова рентгенівська діагностична система Calypso F MTOes з найвищою якістю зображень.
Для нового відділення придбано й апарат УЗД, системи вентиляції легень, монітори пацієнта, електрокардіографи, дефібрілятори та ін.
Не лише комфортні умови, а й надійні руки професіоналів чекають на пацієнтів 24 години 7 днів на тиждень. Це – терапевти, лікарі з медицини невідкладних станів, травматологи, гінекологи, анестезіологи-реаніматологи, кардіологи, хірурги, невропатологи, урологи, медичні сестри та молодший медичний персонал, які готові надавати увесь спектр невідкладних послуг.
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Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міський голова Ігор Чайка.
Реконструкція відбувалася в рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».
На реалізацію проєкту вартістю 24,3 млн грн місто з державного бюджету отримало 8 мільйонів гривень. Але 2/3 цього будівництва, понад 16 млн грн, профінансував бюджет Ковельської територіальної громади.
Генеральний директор Ковельського МТМО Валентин Вітер розповів, що це відділення збудоване за усіма вимогами часу: з акцентом на доступності, інклюзивності та багатофункціональності, що сприятиме підвищенню якості надання медичних послуг.
А також подякував за успішне втілення масштабного проєкту, бо це результат спільної роботи лікарні, міста, області, підрядника, держави.
Що змінилось у відділенні?
Збільшилась площа: тепер це 1370 м², а до реконструкції було 157м².
Впорядкували та облаштували для зручності відвідувачів і прилеглу територію. Поряд зі сходами – підйомник для маломобільних пацієнтів, праворуч – окремий в’їзд для карет швидкої допомоги. Хворих транспортують через критий павільйон одразу в приміщення, де на них уже чекають чергові медики.
До послуг пацієнтів просторі палати для тимчасового перебування, п’ять санвузлів (зокрема два - для людей з інвалідністю), оглядові та діагностичні кабінети. Поруч з ними - потужна палата інтенсивної терапії, де є можливість надавати увесь спектр реанімаційних послуг критичним хворим. Далі розмістився операційний та рентгенохірургічний блоки. Тут робитимуть невідкладні оперативні втручання.
В одній з операційних - найпотужніший ангіограф нового покоління NeuAngio 30C для діагностики та надання оперативної допомоги хворим з серцево-судинними патологіями. Тут працюватимуть лікарі інтервенційної радіології, судинні хірурги.
Також до послуг пацієнтів - один з найкращих у західній Україні комп’ютерних томографів: Scenaria View, а ще – цифрова рентгенівська діагностична система Calypso F MTOes з найвищою якістю зображень.
Для нового відділення придбано й апарат УЗД, системи вентиляції легень, монітори пацієнта, електрокардіографи, дефібрілятори та ін.
Не лише комфортні умови, а й надійні руки професіоналів чекають на пацієнтів 24 години 7 днів на тиждень. Це – терапевти, лікарі з медицини невідкладних станів, травматологи, гінекологи, анестезіологи-реаніматологи, кардіологи, хірурги, невропатологи, урологи, медичні сестри та молодший медичний персонал, які готові надавати увесь спектр невідкладних послуг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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