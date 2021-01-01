«Інвестор» дарує вікенд на двох до Амстердаму.ФОТО*





ЯКІ УМОВИ АКЦІЇ? Надзвичайно прості: в період із 1 листопада до 15 січня укласти договір про купівлю нерухомості в ЖК “Амстердам” на умовах стовідсоткової оплати чи розтермінування платежів.



До речі, учасниками розіграшу автоматично стають усі клієнти, хто придбав житло чи комерцію в цьому комплексі впродовж листопада!



ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ПОДОРОЖ? Переможці отримають квитки на літак на двох та оплачений номер у місцевому готелі на три дні.



Час, коли відправитися в подорож, можна буде обрати самому, проте компанія радить зробити це навесні, коли розцвітають легендарні поля тюльпанів.



“Назва нашого житлового комплексу з’явилася через те, що його архітектура схожа на будівлі столиці Нідерландів. Таку ідею нам підкинули клієнти і ми підтримали, але не тільки через візуальну схожість стилю. ЖК “Амстердам” - це також відповідний рівень життя та комфорту, який ми створюємо тут для майбутніх мешканців. Тому вирішили, що буде круто подарувати нашим клієнтам подорож до міста Амстердам, щоб вони відчули цю атмосферу і привезли її частинку додому”, - розповіла керівниця відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор” Ірина Новосад.



Зверніть увагу, що в ЖК “Амстердам” зараз діє акція - знижена ціна від 18 900 грн/м2 на всі квартири з 2 спальнями. У житловому комплексі є великий вибір планувань квартир із двома спальнями. Найменша має загальну площу 60,08 м2, найбільша - 75,52 м2. Тобто на час дії акції можна зекономити від 30 000 до 45 000 гривень.



ЩО ЦІКАВОГО МОЖНА ПОБАЧИТИ В АМСТЕРДАМІ? Амстердам називають містом свободи та романтики, де кожна вулиця - ніби декорація з яскравої казки, а індустрія розваг не знає собі рівних у жодному куточку світу. Туристи із досвідом обов'язково радять побачити:



- Канали Амстердама. Сотні кілометрів каналів (грахтів) пронизують все місто і мають півтори тисячі мостів! Тому нідерландські канали це - атмосферні прогулянки набережними, вечірні краєвиди з мостів та подорожі човнами.

- Парк Кекенхоф або Сад Європи. Місце, де можна побачити все різноманіття легендарних нідерландських тюльпанів. Парк - поруч з Амстердамом і тут висаджено 4,5 мільйони тюльпанів ста різних сортів, кольорів і відтінків!

- Музей Ван Гога. Хто не хотів би побачити яскраві, насичені фарбами полотна відомого художника вживу? Таку можливість точно не варто пропускати. До речі, паблік-спейс в ЖК “Амстердам” планують прикрасити елементами з картин Ван Гога.

- Вуличний ринок Альберта Кейпа. Одне з кращих місць для того, щоб відчути дух Амстердама. Тут можна знайти все: від дорогих сирів до велосипедних замків і традиційного взуття голландців - дерев'яних черевиків кломпів.

- Квітковий ринок Амстердама. По-перше, він один із найстаріших в Європі - йому понад 300 років. По-друге, це єдиний у світі плаваючий квітковий ринок.

- А також багато-багато інших локацій, музеїв, колоритних вуличок та драйвових вечірок!



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



+38 067 544 71 96



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усі клієнти, які придбають квартиру чи комерційне приміщення в ЖК “Амстердам” до 15 січня, стануть учасниками розіграшу подорожі на двох до столиці Нідерландів.Надзвичайно прості: в період із 1 листопада до 15 січня укласти договір про купівлю нерухомості в ЖК “Амстердам” на умовах стовідсоткової оплати чи розтермінування платежів.До речі, учасниками розіграшу автоматично стають усі клієнти, хто придбав житло чи комерцію в цьому комплексі впродовж листопада!Переможці отримають квитки на літак на двох та оплачений номер у місцевому готелі на три дні.Час, коли відправитися в подорож, можна буде обрати самому, проте компанія радить зробити це навесні, коли розцвітають легендарні поля тюльпанів.“Назва нашого житлового комплексу з’явилася через те, що його архітектура схожа на будівлі столиці Нідерландів. Таку ідею нам підкинули клієнти і ми підтримали, але не тільки через візуальну схожість стилю. ЖК “Амстердам” - це також відповідний рівень життя та комфорту, який ми створюємо тут для майбутніх мешканців. Тому вирішили, що буде круто подарувати нашим клієнтам подорож до міста Амстердам, щоб вони відчули цю атмосферу і привезли її частинку додому”, - розповіла керівниця відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”Зверніть увагу, що в ЖК “Амстердам” зараз діє акція - знижена ціна відна всі квартири з 2 спальнями. У житловому комплексі є великий вибір планувань квартир із двома спальнями. Найменша має загальну площу, найбільша -. Тобто на час дії акції можна зекономитиАмстердам називають містом свободи та романтики, де кожна вулиця - ніби декорація з яскравої казки, а індустрія розваг не знає собі рівних у жодному куточку світу. Туристи із досвідом обов'язково радять побачити:Сотні кілометрів каналів (грахтів) пронизують все місто і мають півтори тисячі мостів! Тому нідерландські канали це - атмосферні прогулянки набережними, вечірні краєвиди з мостів та подорожі човнами.Місце, де можна побачити все різноманіття легендарних нідерландських тюльпанів. Парк - поруч з Амстердамом і тут висаджено 4,5 мільйони тюльпанів ста різних сортів, кольорів і відтінків!. Хто не хотів би побачити яскраві, насичені фарбами полотна відомого художника вживу? Таку можливість точно не варто пропускати. До речі, паблік-спейс в ЖК “Амстердам” планують прикрасити елементами з картин Ван Гога.. Одне з кращих місць для того, щоб відчути дух Амстердама. Тут можна знайти все: від дорогих сирів до велосипедних замків і традиційного взуття голландців - дерев'яних черевиків кломпів.По-перше, він один із найстаріших в Європі - йому понад 300 років. По-друге, це єдиний у світі плаваючий квітковий ринок.- А також багато-багато інших локацій, музеїв, колоритних вуличок та драйвових вечірок!Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:+38 067 544 71 96Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.uaFacebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor

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