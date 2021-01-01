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Майже місяць винуватиці смертельної ДТП поблизу Луцька ніяк не оголосять про підозру.ВІДЕО

Майже місяць винуватиці смертельної ДТП поблизу Луцька ніяк не оголосять про підозру.ВІДЕО
Винуватиці смертельної аварії у селі Княгининок Катерині Алфьоровій досі не оголосили про підозру та не обрали запобіжний захід.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

Нагадаємо, аварія трапилась 3 листопада. Донька відомого Луцького бізнесмена на елітній ауді збила на смерть місцевого жителя Володимира Курилюка. Зіткнення відбулось, коли чоловік йшов по пішохідному переході.

Удар був такої сили, що травми виявились не сумісні з життям. Місцеві кажуть, як так могло трапитись, що водійка не помітила їх сусіда – не зрозуміло. Хіба, кажуть їхала дуже швидко.

«Тут неможливо було не побачити людину, це ми тут вже всі обговорювали. Тому що цей перехід він освічується, не тільки а ще й блимає оранжевим там далі як з центру села сюди спускатись теж освітлюються переходи», – каже Юлія, сусідка загиблого.

Сусіди розповідають – після смерті батька, його молодший син почав більше пити.


Родичі у розпачі, адже протягом року це вже третя трагедія. Першою від хвороби померла матір. Невістка загиблого в аварії каже – досі не можуть оговтатись від такого трагічного етапу життя. Лиш сподіваються, що справедливість таки існує, і винуватицю аварії покарають.

Чому досі розслідування справи не рушило з мертвої точки – невідомо.

З власних джерел телеканалу «Конкурент ТV» відомо, що у Катерини Алфьорової є 3 адвокати, й один з них – Анатолій Петрушин. Цей чоловік раніше очолював слідче управління нацполіції області. Журналісти спробували з ним зв'язатися, однак на телефонні дзвінки він не відповідає.

У поліції ж цей інцидент наразі коментувати відмовляються. Журналісти телеканалу відправили запит про надання інформації на ім’я начальника нацполіції області Юрія Крошка.

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Теги: Алфьорова, ДТП, запобіжний зісіб
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