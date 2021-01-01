1 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкують журналісти Сніжана Шевчук й Іван Капітула, а також письменниця Тетяна Бондар.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Сьогодні, 1 грудня, відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День працівників прокуратури в Україні, а віряни вшановують пам'ять мученика Романа.
1 грудня на Волині теж запам’ятався кількома знаковими подіями:
- На Волині 1 грудня 1939 року була відкрита Луцька музична школа №1.
- У 1990 році вийшов перший номер газети «Волинська реклама».
- 1 грудня 2003 року – власником 100% акцій фірми «Волиньхолдинг» стала компанія «Нестле Україна».
- 1 грудня 2004 року – вийшов перший номер газети «Волинські єпархіальні відомості» (Волинської єпархії УПЦ КП).
- Цього ж дня у 2009 році в музеї Волинської ікони громадськості вперше показали відреставровану Чудотворну ікону Холмської Богородиці.
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Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Сьогодні, 1 грудня, відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День працівників прокуратури в Україні, а віряни вшановують пам'ять мученика Романа.
1 грудня на Волині теж запам’ятався кількома знаковими подіями:
- На Волині 1 грудня 1939 року була відкрита Луцька музична школа №1.
- У 1990 році вийшов перший номер газети «Волинська реклама».
- 1 грудня 2003 року – власником 100% акцій фірми «Волиньхолдинг» стала компанія «Нестле Україна».
- 1 грудня 2004 року – вийшов перший номер газети «Волинські єпархіальні відомості» (Волинської єпархії УПЦ КП).
- Цього ж дня у 2009 році в музеї Волинської ікони громадськості вперше показали відреставровану Чудотворну ікону Холмської Богородиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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