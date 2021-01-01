У Луцькій громаді стартувало голосувння за кращий проєкт, на який виділять 100 тисяч гривень
Сьогодні, 01:33
У Луцькій громаді стартує голосування за проєкти Бюджету участі сільських і селищних територій.
Про це йдеться на сайті міськради.
У понеділок, 29 листопада, відбулось засідання робочої групи з питань розгляду проєктів Бюджет участі сільських і селищних територій Луцької міської територіальної громади. На засіданні розглянули 10 поданих проєктів, 9 з яких допустили до голосування:
- Облаштування майданчика для пляжного волейболу в с. Липляни.
- Громадський простір «Корисне дозвілля – здорове майбутнє» в с. Кульчин.
- Спортивно-ігровий простір в Прилуцькому ліцеї № 29.
- Встановлення фільтрів очищення води у Прилуцькому ліцеї № 29.
- Сучасне технічне оснащення закладу освіти – запорука надання якісних освітніх послуг (мультимедійний комплект для Прилуцького ліцею № 29).
- Інноваційні технології в сучасній дошкільній освіті (ЗДО № 46 с. Забороль).
- Здорові діти – наше майбутнє (хореографічний зал в Одерадівському ліцеї № 37).
- Сучасний спортивний інвентар – шлях до перемоги (Одерадівський ліцей № 37).
- Крутиш педалі – їдеш далі, або як із «спортика» народжується «спортище» (вуличний майданчик в смт Рокині).
Голосування за проєкти відбуватиметься з 1 по 10 грудня 2021 року. Деталі конкурсу та всі нормативні документи можна знайти за посиланням.
Загальний обсяг фінансування на реалізацію проєктів-переможців у 2022 році становить 500 тисяч гривень. Максимальна вартість одного проєкту – 100 тисяч гривень.
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Про це йдеться на сайті міськради.
У понеділок, 29 листопада, відбулось засідання робочої групи з питань розгляду проєктів Бюджет участі сільських і селищних територій Луцької міської територіальної громади. На засіданні розглянули 10 поданих проєктів, 9 з яких допустили до голосування:
- Облаштування майданчика для пляжного волейболу в с. Липляни.
- Громадський простір «Корисне дозвілля – здорове майбутнє» в с. Кульчин.
- Спортивно-ігровий простір в Прилуцькому ліцеї № 29.
- Встановлення фільтрів очищення води у Прилуцькому ліцеї № 29.
- Сучасне технічне оснащення закладу освіти – запорука надання якісних освітніх послуг (мультимедійний комплект для Прилуцького ліцею № 29).
- Інноваційні технології в сучасній дошкільній освіті (ЗДО № 46 с. Забороль).
- Здорові діти – наше майбутнє (хореографічний зал в Одерадівському ліцеї № 37).
- Сучасний спортивний інвентар – шлях до перемоги (Одерадівський ліцей № 37).
- Крутиш педалі – їдеш далі, або як із «спортика» народжується «спортище» (вуличний майданчик в смт Рокині).
Голосування за проєкти відбуватиметься з 1 по 10 грудня 2021 року. Деталі конкурсу та всі нормативні документи можна знайти за посиланням.
Загальний обсяг фінансування на реалізацію проєктів-переможців у 2022 році становить 500 тисяч гривень. Максимальна вартість одного проєкту – 100 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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