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Україна проведе перепис населення спільно з Apple: меморандум уже підписали

Україна проведе перепис населення спільно з Apple: меморандум уже підписали
Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про взаєморозуміння з американською компанією Apple.

Про це у твіттері повідомив глава держави.

Зазначається, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple.

Відзначимо, що перший і поки останній перепис у незалежній Україні відбувся у 2001 році. Тоді нарахували 48,457 млн українців.

Наголошується, що цифровізація є безумовним пріоритетом Української держави.

Першою країною, яка провела перепис за підтримки Apple були США. Як це зроблять в Україні ще невідомо, у США Apple надала більшу частину техніки в оренду на кілька тижнів

За даними Мінцифри, меморандум підписали під час візиту Worldwide Head of Government компанії Apple Марка Леннона. Тож Apple допомагатиме в розвитку застосунку Дія для платформи iOS.

Меморандум Мінцифри та Apple передбачає:
- запланований перепис населення 2022–2023;
- проєкти, пов’язані з переходом до режиму paperless;
- розвиток застосунку Дія для платформи iOS;
- ініціатив із цифрової грамотності;
- залучення цифрових технологій у сфері охорони здоров’я.

Також створять робочі групи, які відповідатимуть за розробку та реалізацію наших спільних ініціатив.

Відзначається, що це важливий крок для розбудови цифрової держави. Співпраця з Apple — це можливість впровадити найкращі цифрові рішення для цифровізації України


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Теги: Apple, перепис населення
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Коментарі 1
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Обирати цих невігласів і пройдисвітів ми будемо знову і знову обирати саме так.Хай живе "лукашелізація"України.Амінь.
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