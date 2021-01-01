Україна проведе перепис населення спільно з Apple: меморандум уже підписали

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про взаєморозуміння з американською компанією Apple.Про це у твіттері повідомив глава держави.Зазначається, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple.Відзначимо, що перший і поки останній перепис у незалежній Україні відбувся у 2001 році. Тоді нарахувалиукраїнців.Наголошується, що цифровізація є безумовним пріоритетом Української держави.Першою країною, яка провела перепис за підтримки Apple були США. Як це зроблять в Україні ще невідомо, у США Apple надала більшу частину техніки в оренду на кілька тижнівЗа даними Мінцифри, меморандум підписали під час візиту Worldwide Head of Government компанії Apple Марка Леннона. Тож Apple допомагатиме в розвитку застосунку Дія для платформи iOS.- запланований перепис населення 2022–2023;- проєкти, пов’язані з переходом до режиму paperless;- розвиток застосунку Дія для платформи iOS;- ініціатив із цифрової грамотності;- залучення цифрових технологій у сфері охорони здоров’я.Також створять робочі групи, які відповідатимуть за розробку та реалізацію наших спільних ініціатив.Відзначається, що це важливий крок для розбудови цифрової держави. Співпраця з Apple — це можливість впровадити найкращі цифрові рішення для цифровізації України