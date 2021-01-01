Україна проведе перепис населення спільно з Apple: меморандум уже підписали
Сьогодні, 07:17
Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про взаєморозуміння з американською компанією Apple.
Про це у твіттері повідомив глава держави.
Зазначається, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple.
Відзначимо, що перший і поки останній перепис у незалежній Україні відбувся у 2001 році. Тоді нарахували 48,457 млн українців.
Наголошується, що цифровізація є безумовним пріоритетом Української держави.
Першою країною, яка провела перепис за підтримки Apple були США. Як це зроблять в Україні ще невідомо, у США Apple надала більшу частину техніки в оренду на кілька тижнів
За даними Мінцифри, меморандум підписали під час візиту Worldwide Head of Government компанії Apple Марка Леннона. Тож Apple допомагатиме в розвитку застосунку Дія для платформи iOS.
Меморандум Мінцифри та Apple передбачає:
- запланований перепис населення 2022–2023;
- проєкти, пов’язані з переходом до режиму paperless;
- розвиток застосунку Дія для платформи iOS;
- ініціатив із цифрової грамотності;
- залучення цифрових технологій у сфері охорони здоров’я.
Також створять робочі групи, які відповідатимуть за розробку та реалізацію наших спільних ініціатив.
Відзначається, що це важливий крок для розбудови цифрової держави. Співпраця з Apple — це можливість впровадити найкращі цифрові рішення для цифровізації України
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Про це у твіттері повідомив глава держави.
Зазначається, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple.
Відзначимо, що перший і поки останній перепис у незалежній Україні відбувся у 2001 році. Тоді нарахували 48,457 млн українців.
Наголошується, що цифровізація є безумовним пріоритетом Української держави.
Першою країною, яка провела перепис за підтримки Apple були США. Як це зроблять в Україні ще невідомо, у США Apple надала більшу частину техніки в оренду на кілька тижнів
За даними Мінцифри, меморандум підписали під час візиту Worldwide Head of Government компанії Apple Марка Леннона. Тож Apple допомагатиме в розвитку застосунку Дія для платформи iOS.
Меморандум Мінцифри та Apple передбачає:
- запланований перепис населення 2022–2023;
- проєкти, пов’язані з переходом до режиму paperless;
- розвиток застосунку Дія для платформи iOS;
- ініціатив із цифрової грамотності;
- залучення цифрових технологій у сфері охорони здоров’я.
Також створять робочі групи, які відповідатимуть за розробку та реалізацію наших спільних ініціатив.
Відзначається, що це важливий крок для розбудови цифрової держави. Співпраця з Apple — це можливість впровадити найкращі цифрові рішення для цифровізації України
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Обирати цих невігласів і пройдисвітів ми будемо знову і знову обирати саме так.Хай живе "лукашелізація"України.Амінь.
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