Україна отримає 200 млн євро на оновлення громадського транспорту: Луцьк у списку проєкту
Сьогодні, 08:24
Україна отримає 200 млн євро кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій у межах реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ».
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України.
Кредит надаватиме Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкцій та розвитку.
На ці кошти мають побудувати й модернізувати трамвайні та тролейбусні лінії у Черкасах, Білій Церкві, Кам’янському, Дніпрі, Львові, Кременчузі та Запоріжжі.
Крім того, мають придбати нові автобуси, тролейбуси, трамваї та вагони метро для таких міст: Сєвєродонецьк, Вінниця, Ужгород, Черкаси, Кременчук, Біла Церква, Мелітополь, Кам’янське, Хмельницький, Тернопіль, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Запоріжжя, Львів, Полтава, Одеса, Чернівці.
Зазначається, що проект «Міський громадський транспорт України ІІ» є продовженням спільного з Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку проекту «Міський громадський транспорт України І», який з травня 2017 року вже реалізується у Києві, Харкові, Луцьку, Одесі, Львові, Запоріжжі, Сумах, Івано-Франківську, Миколаєві, Тернополі та Чернігові.
Нагадаємо, що нещодавно у Луцьку на маршрут №9 вийшли нідерландські автобуси, що мають екологічний стандарт Євро5, кондиціонер та доступність для людей з інвалідністю.
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Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України.
Кредит надаватиме Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкцій та розвитку.
На ці кошти мають побудувати й модернізувати трамвайні та тролейбусні лінії у Черкасах, Білій Церкві, Кам’янському, Дніпрі, Львові, Кременчузі та Запоріжжі.
Крім того, мають придбати нові автобуси, тролейбуси, трамваї та вагони метро для таких міст: Сєвєродонецьк, Вінниця, Ужгород, Черкаси, Кременчук, Біла Церква, Мелітополь, Кам’янське, Хмельницький, Тернопіль, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Запоріжжя, Львів, Полтава, Одеса, Чернівці.
Зазначається, що проект «Міський громадський транспорт України ІІ» є продовженням спільного з Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку проекту «Міський громадський транспорт України І», який з травня 2017 року вже реалізується у Києві, Харкові, Луцьку, Одесі, Львові, Запоріжжі, Сумах, Івано-Франківську, Миколаєві, Тернополі та Чернігові.
Нагадаємо, що нещодавно у Луцьку на маршрут №9 вийшли нідерландські автобуси, що мають екологічний стандарт Євро5, кондиціонер та доступність для людей з інвалідністю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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