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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Цифри ковіду: повідомили статистику щодо недуги в Україні за добу

Цифри ковіду: повідомили статистику щодо недуги в Україні за добу
За добу 30 листопада в Україні:

◾ зафіксували 11 960 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 1 088, серед медпрацівників – 207);
◾ 233 471 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 76 979 людей, повністю імунізовані – 156 492 людини.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізували– 3 629 осіб;
◾ летальних випадків – 557;
◾ одужало – 26 160 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 3 450 341 особа;
◾ одужало – 2 972 192 особи;
◾ летальних випадків – 86 532;
◾ провели ПЛР-тестувань – 1 5917 165.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 13 468 635 людей, з них отримали першу дозу – 13 468 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 279 127 людей. Загалом провели 24 747 760 щеплень.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1592;
Вінницька область – 608;
Волинська область – 530;
Дніпропетровська область – 419;
Донецька область – 666;
Житомирська область – 214;
Закарпатська область – 409;
Запорізька область – 760;
Івано-Франківська область – 281;
Київська область – 704;
Кіровоградська область – 135;
Луганська область – 229;
Львівська область – 417;
Миколаївська область – 406;
Одеська область – 287;
Полтавська область – 905;
Рівненська область – 485;
Сумська область – 384;
Тернопільська область – 231;
Харківська область – 613;
Херсонська область – 257;
Хмельницька область – 586;
Черкаська область – 557;
Чернівецька область – 152;
Чернігівська область – 133.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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