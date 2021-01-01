Цифри ковіду: повідомили статистику щодо недуги в Україні за добу

За добу 30 листопада в Україні:◾ зафіксували 11 960 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 1 088, серед медпрацівників – 207);◾ 233 471 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 76 979 людей, повністю імунізовані – 156 492 людини.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.Також за минулу добу:◾ госпіталізували– 3 629 осіб;◾ летальних випадків – 557;◾ одужало – 26 160 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾ захворіло – 3 450 341 особа;◾ одужало – 2 972 192 особи;◾ летальних випадків – 86 532;◾ провели ПЛР-тестувань – 1 5917 165.Від початку вакцинальної кампанії щепили 13 468 635 людей, з них отримали першу дозу – 13 468 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 279 127 людей. Загалом провели 24 747 760 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1592;Вінницька область – 608;Дніпропетровська область – 419;Донецька область – 666;Житомирська область – 214;Закарпатська область – 409;Запорізька область – 760;Івано-Франківська область – 281;Київська область – 704;Кіровоградська область – 135;Луганська область – 229;Львівська область – 417;Миколаївська область – 406;Одеська область – 287;Полтавська область – 905;Рівненська область – 485;Сумська область – 384;Тернопільська область – 231;Харківська область – 613;Херсонська область – 257;Хмельницька область – 586;Черкаська область – 557;Чернівецька область – 152;Чернігівська область – 133.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.