На Волині за останню добу від коронавірусу померло 14 людей і виявили 530 нових інфікованих

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 530 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 79 дітей та 15 медпрацівників.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.Одужали (осіб) – 1218,Летальних випадків (осіб) – 14, з них:Луцький район – 7 випадків: Луцька ТГ (5), по 1 випадку в Горохівській та Боратинській територіальних громадах;Володимир-Волинський район – 2 випадки: Локачинська ТГ, Павлівська ТГ – по 1 випадку;Камінь-Каширський район — 2 випадки по Камінь-Каширській ТГ;Ковельський район – 3 випадки: по 1 випадку в Головненській, Велицькій, Рівненській територіальних громадах.методом ПЛР (осіб) – 1811,методом ІФА (осіб) – 200.– 284 хворих:Луцька ТГ – 160 хворихБоратинська ТГ – 31 хворихБерестечківська ТГ – 1 хворийГородищенська ТГ – 2 хворихГорохівська ТГ – 16хворихДоросинівська ТГ– 5хворихКіверцівськаТГ -8 хворихКопачівська ТГ – 4хворихОлицькаТГ -9 хворихПідгайцівська ТГ – 32 хворихРожищенська ТГ-13 хворихТорчинська ТГ — 3 хворих– 95 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 32 хворихЗимнівська ТГ-5хворихІваничівська ТГ– 1 хворийЛокачинська ТГ– 7 хворихНововолинська ТГ — 35хворихОваднівська ТГ – 3 хворихПавлівська ТГ– 8 хворихПоромівська ТГ – 2 хворихУстилузька ТГ -2 хворих– 31 хворий:Камінь-Каширська ТГ – 10 хворихЛюбешівська ТГ – 18 хворихМаневицька ТГ– 2 хворихПрилісненська ТГ– 1хворий– 120 хворий:Велицька ТГ – 4 хворихВишнівська ТГ – 9 хворихГолобська ТГ -3 хворихГоловненська ТГ- 2 хворихДубечненська ТГ – 2 хворихДубівська ТГ – 10 хворихЗаболоттівська ТГ – 1 хворийЗабродівська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 35 хворихКолодяжненська ТГ -8 хворихЛюблінецька ТГ — 4 хворихЛюбомльська ТГ — 19 хворихПоворська ТГ – 1 хворийРатнівська ТГ– 2 хворихРівненськаТГ – 1хворийСамарівська ТГ – 2 хворийСтаровижівська ТГ — 13 хворихТурійська ТГ – 1 хворийШацька ТГ – 2 хворихзахворіли (осіб) – 94348 (з них дітей – 6477 та медичних працівників –4300),одужали ( осіб) – 80785 (з них дітей – 5083 та медичних працівників –3971),летальних випадків (осіб) –1977 (з них медичних працівників –34).методом ПЛР (осіб) – 386 758,методом ІФА (осіб) –206 805.За добу 30 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 7622 щеплення. Першою дозою щепили 2239 осіб та другою дозою –5383 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 291 890 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 222 096 людей. Загалом проведено 513 986 щеплень.