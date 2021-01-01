На Волині за останню добу від коронавірусу померло 14 людей і виявили 530 нових інфікованих
Сьогодні, 09:27
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 530 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 79 дітей та 15 медпрацівників.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 1218,
Летальних випадків (осіб) – 14, з них:
Луцький район – 7 випадків: Луцька ТГ (5), по 1 випадку в Горохівській та Боратинській територіальних громадах;
Володимир-Волинський район – 2 випадки: Локачинська ТГ, Павлівська ТГ – по 1 випадку;
Камінь-Каширський район — 2 випадки по Камінь-Каширській ТГ;
Ковельський район – 3 випадки: по 1 випадку в Головненській, Велицькій, Рівненській територіальних громадах.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1811,
методом ІФА (осіб) – 200.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 284 хворих:
Луцька ТГ – 160 хворих
Боратинська ТГ – 31 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Городищенська ТГ – 2 хворих
Горохівська ТГ – 16хворих
Доросинівська ТГ– 5хворих
КіверцівськаТГ -8 хворих
Копачівська ТГ – 4хворих
ОлицькаТГ -9 хворих
Підгайцівська ТГ – 32 хворих
Рожищенська ТГ-13 хворих
Торчинська ТГ — 3 хворих
Володимир-Волинський район – 95 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 32 хворих
Зимнівська ТГ-5хворих
Іваничівська ТГ– 1 хворий
Локачинська ТГ– 7 хворих
Нововолинська ТГ — 35хворих
Оваднівська ТГ – 3 хворих
Павлівська ТГ– 8 хворих
Поромівська ТГ – 2 хворих
Устилузька ТГ -2 хворих
Камінь-Каширський район – 31 хворий:
Камінь-Каширська ТГ – 10 хворих
Любешівська ТГ – 18 хворих
Маневицька ТГ– 2 хворих
Прилісненська ТГ– 1хворий
Ковельський район – 120 хворий:
Велицька ТГ – 4 хворих
Вишнівська ТГ – 9 хворих
Голобська ТГ -3 хворих
Головненська ТГ- 2 хворих
Дубечненська ТГ – 2 хворих
Дубівська ТГ – 10 хворих
Заболоттівська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 35 хворих
Колодяжненська ТГ -8 хворих
Люблінецька ТГ — 4 хворих
Любомльська ТГ — 19 хворих
Поворська ТГ – 1 хворий
Ратнівська ТГ– 2 хворих
РівненськаТГ – 1хворий
Самарівська ТГ – 2 хворий
Старовижівська ТГ — 13 хворих
Турійська ТГ – 1 хворий
Шацька ТГ – 2 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 94348 (з них дітей – 6477 та медичних працівників –4300),
одужали ( осіб) – 80785 (з них дітей – 5083 та медичних працівників –3971),
летальних випадків (осіб) –1977 (з них медичних працівників –34).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 386 758,
методом ІФА (осіб) –206 805.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 30 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 7622 щеплення. Першою дозою щепили 2239 осіб та другою дозою –5383 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 291 890 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 222 096 людей. Загалом проведено 513 986 щеплень.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 1218,
Летальних випадків (осіб) – 14, з них:
Луцький район – 7 випадків: Луцька ТГ (5), по 1 випадку в Горохівській та Боратинській територіальних громадах;
Володимир-Волинський район – 2 випадки: Локачинська ТГ, Павлівська ТГ – по 1 випадку;
Камінь-Каширський район — 2 випадки по Камінь-Каширській ТГ;
Ковельський район – 3 випадки: по 1 випадку в Головненській, Велицькій, Рівненській територіальних громадах.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1811,
методом ІФА (осіб) – 200.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 284 хворих:
Луцька ТГ – 160 хворих
Боратинська ТГ – 31 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Городищенська ТГ – 2 хворих
Горохівська ТГ – 16хворих
Доросинівська ТГ– 5хворих
КіверцівськаТГ -8 хворих
Копачівська ТГ – 4хворих
ОлицькаТГ -9 хворих
Підгайцівська ТГ – 32 хворих
Рожищенська ТГ-13 хворих
Торчинська ТГ — 3 хворих
Володимир-Волинський район – 95 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 32 хворих
Зимнівська ТГ-5хворих
Іваничівська ТГ– 1 хворий
Локачинська ТГ– 7 хворих
Нововолинська ТГ — 35хворих
Оваднівська ТГ – 3 хворих
Павлівська ТГ– 8 хворих
Поромівська ТГ – 2 хворих
Устилузька ТГ -2 хворих
Камінь-Каширський район – 31 хворий:
Камінь-Каширська ТГ – 10 хворих
Любешівська ТГ – 18 хворих
Маневицька ТГ– 2 хворих
Прилісненська ТГ– 1хворий
Ковельський район – 120 хворий:
Велицька ТГ – 4 хворих
Вишнівська ТГ – 9 хворих
Голобська ТГ -3 хворих
Головненська ТГ- 2 хворих
Дубечненська ТГ – 2 хворих
Дубівська ТГ – 10 хворих
Заболоттівська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 35 хворих
Колодяжненська ТГ -8 хворих
Люблінецька ТГ — 4 хворих
Любомльська ТГ — 19 хворих
Поворська ТГ – 1 хворий
Ратнівська ТГ– 2 хворих
РівненськаТГ – 1хворий
Самарівська ТГ – 2 хворий
Старовижівська ТГ — 13 хворих
Турійська ТГ – 1 хворий
Шацька ТГ – 2 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 94348 (з них дітей – 6477 та медичних працівників –4300),
одужали ( осіб) – 80785 (з них дітей – 5083 та медичних працівників –3971),
летальних випадків (осіб) –1977 (з них медичних працівників –34).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 386 758,
методом ІФА (осіб) –206 805.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 30 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 7622 щеплення. Першою дозою щепили 2239 осіб та другою дозою –5383 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 291 890 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 222 096 людей. Загалом проведено 513 986 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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