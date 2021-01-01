У селі на Волині відкриють дитячий садок, який не працював двадцять років. ФОТО

В селі Самійличі Шацької громади урочисто відкриють заклад дошкільної освіти.Про це інформують у Шацькій селищній раді.Це довгоочікувана подія в населеному пункті, на яку чекали понад 20 років. Нині це красиве приміщення в центрі села з ігровим майданчиком, світлими, затишними кімнатами, новими меблями й сучасним устаткуванням.Подія урочистого відкриття дитсадка запланована на 2 грудня.Початок о 12:00.Дитсадок у населеному пункті функціонував до 2000 року. Спершу він був колгоспний, потім перейшов на баланс відділу освіти, а потім його закрили у зв’язку з фінансовою кризою і відсутністю коштів на утримання. Деякі батьки колишньої Самійличівської сільської ради возили дітей у дитсадки Шацька і навіть сусідньої громади.Будівельний процес очолили батьки вихованців дитсадка – на сьогодні він повністю завершений. Нині приміщення дитячого закладу – це справжня окраса села: охайне, заквітчане, яскраве, з красивим ігровим майданчиком, лавками, доріжкою з бруківки, кольоровою огорожею. Всередині – не менш привабливе і комфортне: зі світлими кімнатами, зручними санвузлами, кухнею, пральнею тощо.Реалізація цієї ініціативи стала можливою за підтримки Представництва МОМ (міжнародної організації з міграції) в Україні в рамках проєкту «Протидія торгівлі людьми в Україні (CTIP)» за підтримки Агентства США з Міжнародного Розвитку (USAID), яке виділило понад 200 тис. грн.За ці кошти заплановано придбати внутрішнє устаткування: побутову техніку, меблі, навчальні матеріали, постільну білизну та інше. Як тільки усе це займе свої місця в оновленому приміщенні, відбудеться відкриття закладу.На сьогодні написані 22 заяви від батьків із сіл Самійличі, Хомичі, Пехи на влаштування дітей у садок. У закладі функціонуватиме одна група, завідувачкою є