Школа без опалення, учні – на дистанційному: у селі на Волині розбирають залишки котельні. ВІДЕО





Про це повідомив Володимир Войтанік.



30 листопада Суспільне побувало на місці події та поспілкувалося з рятувальниками, працівниками школи, які розповіли як евакуювали дітей напередодні.



Теплопостачання у школі та їдальні забезпечувала газова котельня, яка експлуатувалася із 2008 року, – розповіла директорка школи Марія Петручик. З її слів, перед обвалом приміщення ознак несправностей чи запаху газу не помітили.



"Там все було нормально, сигналізатори були, автоматика безпеки була. Витоку газу не чути було. Завгосп за пів години до того знімала показники на вайбер, подавати у газову службу", – розповіла керівниця навчального закладу.



Нині школа відключена від газу, тож через відсутність опалення усіх школярів тимчасово перевели на дистанційну форму навчання. Усього в школі навчається 205 учнів, – говорить вчителька Олена Кошель, яка на момент обвалу котельні перебувала у школі.



Зі слів жінки, котельня завалилася перед перервою, вибуху чути не було, але у школі перебувало 68 школярів початкових класів і 18 працівників. Олена Кошель каже: почала збирати працівників закладу, аби допомагали евакуйовувати наляканих дітей.



"Нам спочатку потрібно було зібрати всіх дітей і вивели в сусідній магазин, тому що там було тепло і відчинено. І це найближча точка, де ми могли зібрати дітей. Дітей заспокоювали, бо вони були налякані. Повідомили батьків і тільки тоді відправили дітей додому", – повідомила вчителька.



Для розслідування обвалу котельні призначили експертизи



Щодо зруйнованої шкільної котельні наразі триває досудове розслідування. Зі слів тимчасово виконувача обов'язків начальника Ратнівського відділення поліції Вадима Оксентюка, ймовірно, відбувся витік газу.



"Розглядалась версія, як несправність опалення. Відбувся десь, ймовірно, витік газу, який з концентрації з повітрям, в подальшому вибухнув. Проведено огляд події, вилучено речові докази і призначено експертизи. Відомості внесені до ЄРДР за ч.1 ст.272.



Зі слів поліцейського, остаточні причини обвалу котельні на території школи за висновками експертної комісії будуть встановлені орієнтовно через місяць.



Як і коли планують відновлювати котельню



Поруч зі школою розташоване старе приміщення колишньої котельні. Його будуть відновлюватимуть, де встановлять твердопаливні котли для обігріву школи та їдальні, – додала директорка навчального закладу Марія Петручик.



Облаштування котельні та прокладання тепломережі вартуватиме понад 1 мільйон гривень. Відновити теплопостачання до школи планують до кінця 2021 року, – розповів проектант приватного підприємства Віктор Дубина.



"Будуть відновлені точки теплопостачання до їдальні і школи. Це приміщення ще в хорошому стані, проведеться його капітальний ремонт і воно може слугувати ще багато років", – зазначив проектант.



Необхідних коштів на відновлення старої шкільної котельні в бюджеті Ратнівської тергромади немає, – повідомив селищний голова Віталій Бірук. Додає: громада буде звертатися за фінансовою допомогою до обласного керівництва.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Прохід Ковельського району, де 29 листопада завалилася цегляна газова котельня поруч зі школою, рятувальники почали розбирати залишки будівлі. Нині небезпеки немає, газ від мережі від'єднали.Про це повідомив Суспільному начальник Ковельського районного управління ДСНС в області30 листопада Суспільне побувало на місці події та поспілкувалося з рятувальниками, працівниками школи, які розповіли як евакуювали дітей напередодні.Теплопостачання у школі та їдальні забезпечувала газова котельня, яка експлуатувалася із 2008 року, – розповіла директорка школи. З її слів, перед обвалом приміщення ознак несправностей чи запаху газу не помітили."Там все було нормально, сигналізатори були, автоматика безпеки була. Витоку газу не чути було. Завгосп за пів години до того знімала показники на вайбер, подавати у газову службу", – розповіла керівниця навчального закладу.Нині школа відключена від газу, тож через відсутність опалення усіх школярів тимчасово перевели на дистанційну форму навчання. Усього в школі навчається 205 учнів, – говорить вчителька, яка на момент обвалу котельні перебувала у школі.Зі слів жінки, котельня завалилася перед перервою, вибуху чути не було, але у школі перебувало 68 школярів початкових класів і 18 працівників. Олена Кошель каже: почала збирати працівників закладу, аби допомагали евакуйовувати наляканих дітей."Нам спочатку потрібно було зібрати всіх дітей і вивели в сусідній магазин, тому що там було тепло і відчинено. І це найближча точка, де ми могли зібрати дітей. Дітей заспокоювали, бо вони були налякані. Повідомили батьків і тільки тоді відправили дітей додому", – повідомила вчителька.Щодо зруйнованої шкільної котельні наразі триває досудове розслідування. Зі слів тимчасово виконувача обов'язків начальника Ратнівського відділення поліції Вадима Оксентюка, ймовірно, відбувся витік газу."Розглядалась версія, як несправність опалення. Відбувся десь, ймовірно, витік газу, який з концентрації з повітрям, в подальшому вибухнув. Проведено огляд події, вилучено речові докази і призначено експертизи. Відомості внесені до ЄРДР за ч.1 ст.272.Зі слів поліцейського, остаточні причини обвалу котельні на території школи за висновками експертної комісії будуть встановлені орієнтовно через місяць.Поруч зі школою розташоване старе приміщення колишньої котельні. Його будуть відновлюватимуть, де встановлять твердопаливні котли для обігріву школи та їдальні, – додала директорка навчального закладу Марія Петручик.Облаштування котельні та прокладання тепломережі вартуватиме понад 1 мільйон гривень. Відновити теплопостачання до школи планують до кінця 2021 року, – розповів проектант приватного підприємства Віктор Дубина."Будуть відновлені точки теплопостачання до їдальні і школи. Це приміщення ще в хорошому стані, проведеться його капітальний ремонт і воно може слугувати ще багато років", – зазначив проектант.Необхідних коштів на відновлення старої шкільної котельні в бюджеті Ратнівської тергромади немає, – повідомив селищний голова Віталій Бірук. Додає: громада буде звертатися за фінансовою допомогою до обласного керівництва.

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