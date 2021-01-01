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2 грудня на Волині: гортаючи календар

2 грудня на Волині: гортаючи календар
День народження 2 грудня святкує журналістка Анастасія Передрій (на фото) та директор Центральної міської бібліотеки для дітей Ніна Бочарова.

Також особисте свято сьогодні у перукаря Сергія Карабейнікова та громадської діячки Ірини Осіпової.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх з цим святом, а також усіх волинян, для кого цей день є особливим, та зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.

Щорічно 2 грудня у світі відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

На Волинь цього дня у 2008 році приїжджав Президент України Віктор Ющенко.

2 грудня 2010 році у Луцьку застрелився підприємець, президент волейбольного клубу «Лучеськ-Підшипник» Сергій Семенюк.

У 2012 році цього дня стало відомо, що Віталій Кварцяний йде з запорізького «Металурга». Влітку 2013-го він повернуся на тренерську лаву луцької «Волині».

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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