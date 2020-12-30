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Мер Луцька вимагає з’ясувати, звідки береться білий осад на автівках у мікрорайоні ЛПЗ

Мер Луцька вимагає з’ясувати, звідки береться білий осад на автівках у мікрорайоні ЛПЗ
Жителі мікрорайонів Вересневого та ЛПЗ у Луцьку тривалий час скаржаться на осад невідомого походження на їхніх автомобілях.

Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету 1 грудня.

Луцький міський голова Ігор Поліщук дав доручення начальниці відділу екології Оксані Лисак напрацювати план дій щодо екологічних порушень Гнідавського цукрового заводу, а також зробити все можливе, аби з’ясувати джерело осаду, на який скаржаться власники авто.

«Чомусь контролюючі органи бездіють щодо цукрового заводу. Зараз, наприклад, там палять мазутою замість газу. Чорний дим як йшов, так і йде. Скарги від мешканців мікрорайону Вересневе щодо цього далі надходять.

Друге питання – осад на автомобілях у мікрорайоні ЛПЗ, на який надходять скарги. Необхідно Держпродспоживслужбу дотиснути, щоб вони встановили, яке походження цього осаду», – сказав Поліщук.

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Теги: білий осад, машини, речовина
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