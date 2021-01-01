Ковідний госпіталь у Боголюбах: уперше за кілька тижнів немає летальних випадків

Наразі спостерігають тенденцію до зменшення хворих в ковідному стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні. Зранку 1 грудня там перебувало 146 пацієнтів.Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналістЗа його словами, під високими потоками кисню перебуває 111 хворих, у реанімації – 9. Серед усіх госпіталізованих 6 людей – в критичному стані, 46 – у важкому. Ще один позитивний показник – менше тих, хто поступив за добу, їх є 6, виписаних – 13. Уперше за кілька тижнів немає померлих у Боголюбах. Відсоток вакцинованих залишається сталим - майже 4,7. За минулу добу хворі спожили трохи більше 3 тонн кисню, а залишалося трохи більше 16,1 тонн кисню.