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У волинському місті хочуть викопати та продати алею ялинок, щоб посадити нову

У волинському місті хочуть викопати та продати алею ялинок, щоб посадити нову
У місті Горохів місцева влада планує викопати та продати алею ялинок з однієї із центральних вулиць міста.

Про це йдеться на сайті громади.

Йдеться про вулицю Богдана Хмельницького, де вздовж тротуару ростуть ялини.

"Дерева досягли значних розмірів, у висоту вони сягають від 5 до 10 метрів (вік 15 років), а в діаметрі від 3 до 3,5 метрів. Коріння ялин руйнує тротуар та перешкоджає вільному руху людей.
Міська рада має намір продати частину ялин «живими», тобто з корінням. А на їх місці зробити оновлену зелену алейку за рахунок виручених від продажу ялин коштів", - йдеться на сайті.

Жителів горохівської громади просять долучитися до прийняття рішення, висловивши своє бачення, як вчинити з ялинами. Пропозиції можна подати за тел. 0965440949 або в коментарях під дописом у мережі Фейсбук до 3-го грудня.

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Теги: Горохів, Волинь, продаж
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