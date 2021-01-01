У волинському місті хочуть викопати та продати алею ялинок, щоб посадити нову

У місті Горохів місцева влада планує викопати та продати алею ялинок з однієї із центральних вулиць міста.Про це йдеться на сайті громади.Йдеться про вулицю Богдана Хмельницького, де вздовж тротуару ростуть ялини."Дерева досягли значних розмірів, у висоту вони сягають від 5 до 10 метрів (вік 15 років), а в діаметрі від 3 до 3,5 метрів. Коріння ялин руйнує тротуар та перешкоджає вільному руху людей.Міська рада має намір продати частину ялин «живими», тобто з корінням. А на їх місці зробити оновлену зелену алейку за рахунок виручених від продажу ялин коштів", - йдеться на сайті.Жителів горохівської громади просять долучитися до прийняття рішення, висловивши своє бачення, як вчинити з ялинами. Пропозиції можна подати за тел. 0965440949 або в коментарях під дописом у мережі Фейсбук до 3-го грудня.