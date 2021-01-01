Зеленський анонсував кредит під 5% на житло кожному українцю

Володимир Зеленський повідомив, що незабаром в Україні запрацює програма "українська мрія", за якою кожен українець зможе отримати кредит під 5%.



"5% кредиту в гривні кожному, хто платить податки - на придбання нерухомості, електромобіля, здобуття освіти чи зміни професії", - сказав Зеленський під час свого щорічного звернення у Раді, пише



Президент також повідомив, що у 2022 році в Україні розпочнеться програма "Велика термомодернізація", за якою панують утеплити тисячі багатоповерхівок, шкіл, лікарень.



"Це дозволить нам застрахуватись від подальшого росту цін на енергоресурси та отримати вперше справжню енергетичну незалежність", - каже він.



Президент подякував депутатам за схвалення закону про податки, який "збільшує плату за використання природних ресурсів України"."Тому я до 10 грудня внесу законопроєкт про економічний паспорт українця", - оголосив Зеленський.



За його словами, всі кошти у вигляді плати за використання українських надр накопичуватимуться на персональних рахунках дітей, громадян України.



За словами президента, коли вони стануть повнолітніми, вони зможуть використати їх на здобуття освіти в Україні чи купівлі тут власного житла."Нарешті наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей, я їх вітаю", - додав президент під оплески депутатів.



Також президент пообіцяв внести до Ради законопроєкт про множинне громадянство, щоб українські діаспоряни за кордоном могли мати два паспорти.



У середу під Радою відбуваються мітинги, правоохоронці перекрили центр Києва. На вулиці вийшли прихильники руху "Save ФОП", а ввечері на Майдані Незалежності очікують учасників "Руху опору капітуляції", які вимагатимуть відставки глави Офісу президента Андрія Єрмака.



До них має доєднатись "Національний корпус".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президентповідомив, що незабаром в Україні запрацює програма "українська мрія", за якою кожен українець зможе отримати кредит під 5%."5% кредиту в гривні кожному, хто платить податки - на придбання нерухомості, електромобіля, здобуття освіти чи зміни професії", - сказав Зеленський під час свого щорічного звернення у Раді, пише ВВС Україна. Президент також повідомив, що у 2022 році в Україні розпочнеться програма "Велика термомодернізація", за якою панують утеплити тисячі багатоповерхівок, шкіл, лікарень."Це дозволить нам застрахуватись від подальшого росту цін на енергоресурси та отримати вперше справжню енергетичну незалежність", - каже він.Президент подякував депутатам за схвалення закону про податки, який "збільшує плату за використання природних ресурсів України"."Тому я до 10 грудня внесу законопроєкт про економічний паспорт українця", - оголосив Зеленський.За його словами, всі кошти у вигляді плати за використання українських надр накопичуватимуться на персональних рахунках дітей, громадян України.За словами президента, коли вони стануть повнолітніми, вони зможуть використати їх на здобуття освіти в Україні чи купівлі тут власного житла."Нарешті наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей, я їх вітаю", - додав президент під оплески депутатів.Також президент пообіцяв внести до Ради законопроєкт про множинне громадянство, щоб українські діаспоряни за кордоном могли мати два паспорти.У середу під Радою відбуваються мітинги, правоохоронці перекрили центр Києва. На вулиці вийшли прихильники руху "Save ФОП", а ввечері на Майдані Незалежності очікують учасників "Руху опору капітуляції", які вимагатимуть відставки глави Офісу президентаДо них має доєднатись "Національний корпус".

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