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Зеленський анонсував кредит під 5% на житло кожному українцю

Зеленський анонсував кредит під 5% на житло кожному українцю
Президент Володимир Зеленський повідомив, що незабаром в Україні запрацює програма "українська мрія", за якою кожен українець зможе отримати кредит під 5%.

"5% кредиту в гривні кожному, хто платить податки - на придбання нерухомості, електромобіля, здобуття освіти чи зміни професії", - сказав Зеленський під час свого щорічного звернення у Раді, пише ВВС Україна.

Президент також повідомив, що у 2022 році в Україні розпочнеться програма "Велика термомодернізація", за якою панують утеплити тисячі багатоповерхівок, шкіл, лікарень.

"Це дозволить нам застрахуватись від подальшого росту цін на енергоресурси та отримати вперше справжню енергетичну незалежність", - каже він.

Президент подякував депутатам за схвалення закону про податки, який "збільшує плату за використання природних ресурсів України"."Тому я до 10 грудня внесу законопроєкт про економічний паспорт українця", - оголосив Зеленський.

За його словами, всі кошти у вигляді плати за використання українських надр накопичуватимуться на персональних рахунках дітей, громадян України.

За словами президента, коли вони стануть повнолітніми, вони зможуть використати їх на здобуття освіти в Україні чи купівлі тут власного житла."Нарешті наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей, я їх вітаю", - додав президент під оплески депутатів.

Також президент пообіцяв внести до Ради законопроєкт про множинне громадянство, щоб українські діаспоряни за кордоном могли мати два паспорти.

У середу під Радою відбуваються мітинги, правоохоронці перекрили центр Києва. На вулиці вийшли прихильники руху "Save ФОП", а ввечері на Майдані Незалежності очікують учасників "Руху опору капітуляції", які вимагатимуть відставки глави Офісу президента Андрія Єрмака.

До них має доєднатись "Національний корпус".

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Теги: Зеленський, житло, українці, кредит
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