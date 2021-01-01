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Діти матимуть гроші на житло та освіту: Зеленський анонсував ухвалення нового закону

Діти матимуть гроші на житло та освіту: Зеленський анонсував ухвалення нового закону
"Економічний паспорт українця" може незабаром з'явитися в державі. Президент Володимир Зеленський до 10 грудня внесе до Верховної Ради відповідний законопроєкт.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Раді 1 грудня, пише ТСН.

За його словами, завдяки цьому законопроєкту діти, народжені в Україні, отримають власні рахунки, які будуть поповнюватися від коштів, отриманих від користування та видобутку українськими надрами. Витратити ці гроші українські діти зможуть після досягнення повноліття на освіту в Україні чи купівлі власного житла.

"До 10 грудня цього року вперше за всю історію нашої незалежності я вношу законопроєкт про "економічний паспорт українця". Згідно з ним, всі кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей-громадян України. Після досягнення повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти саме в Україні чи купівлі власного житла. Наші олігархи стануть інвесторами наших дітей", - сказав глава держави.

Зазначимо, що про "економічний паспорт українця" йшлося ще у передвиборчій програмі нинішнього президента України Володимира Зеленського. Передбачалося, що кожен українець, народжений після 1 січня 2021 року, зможе накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природніх благ. А надалі після досягнення громадянами повноліття, вони зможуть перераховувати кошти на особисті рахунки.


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Теги: діти, гроші, житло, освтіа
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