Діти матимуть гроші на житло та освіту: Зеленський анонсував ухвалення нового закону

Володимир Зеленський до 10 грудня внесе до Верховної Ради відповідний законопроєкт.



Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Раді 1 грудня, пише



За його словами, завдяки цьому законопроєкту діти, народжені в Україні, отримають власні рахунки, які будуть поповнюватися від коштів, отриманих від користування та видобутку українськими надрами. Витратити ці гроші українські діти зможуть після досягнення повноліття на освіту в Україні чи купівлі власного житла.



"До 10 грудня цього року вперше за всю історію нашої незалежності я вношу законопроєкт про "економічний паспорт українця". Згідно з ним, всі кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей-громадян України. Після досягнення повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти саме в Україні чи купівлі власного житла. Наші олігархи стануть інвесторами наших дітей", - сказав глава держави.



Зазначимо, що про "економічний паспорт українця" йшлося ще у передвиборчій програмі нинішнього президента України Володимира Зеленського. Передбачалося, що кожен українець, народжений після 1 січня 2021 року, зможе накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природніх благ. А надалі після досягнення громадянами повноліття, вони зможуть перераховувати кошти на особисті рахунки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Економічний паспорт українця" може незабаром з'явитися в державі. Президентдо 10 грудня внесе до Верховної Ради відповідний законопроєкт.Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Раді 1 грудня, пише ТСН. За його словами, завдяки цьому законопроєкту діти, народжені в Україні, отримають власні рахунки, які будуть поповнюватися від коштів, отриманих від користування та видобутку українськими надрами. Витратити ці гроші українські діти зможуть після досягнення повноліття на освіту в Україні чи купівлі власного житла."До 10 грудня цього року вперше за всю історію нашої незалежності я вношу законопроєкт про "економічний паспорт українця". Згідно з ним, всі кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей-громадян України. Після досягнення повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти саме в Україні чи купівлі власного житла. Наші олігархи стануть інвесторами наших дітей", - сказав глава держави.Зазначимо, що про "економічний паспорт українця" йшлося ще у передвиборчій програмі нинішнього президента України Володимира Зеленського. Передбачалося, що кожен українець, народжений після 1 січня 2021 року, зможе накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природніх благ. А надалі після досягнення громадянами повноліття, вони зможуть перераховувати кошти на особисті рахунки.

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