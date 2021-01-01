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Через волинський кордон у руді хотіли провезти контрабанду цигарок. ФОТО

Через волинський кордон у руді хотіли провезти контрабанду цигарок. ФОТО
Учора, 30 листопада, на українсько-польському кордоні військовослужбовці Волинського загону виявили партію контрабандних цигарок.

Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.

Під час перевірки потяга «Ізов-Хрубешів», який через пункт пропуску «Володимир-Волинський» віз до Польщі руду, оглядова група виявила в одному з напіввагонів порушення рельєфу вантажу.

Перевіривши його ретельніше, прикордонники натрапили на сховок. Під шаром руди знаходилася металева пластина, якою були прикриті пакунки з тютюновими виробами.

Усього наряд відділу «Амбуків» спільно з оперативними співробітниками прикордонного загону дістали з-під залізної руди 2 650 пачок цигарок білоруського виробництва.

Тютюнові вироби встановленим порядком передано працівникам митниці.
Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконного переміщення цигарок.
Через волинський кордон у руді хотіли провезти контрабанду цигарок. ФОТО
Через волинський кордон у руді хотіли провезти контрабанду цигарок. ФОТО
Через волинський кордон у руді хотіли провезти контрабанду цигарок. ФОТО
Через волинський кордон у руді хотіли провезти контрабанду цигарок. ФОТО


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Теги: контрабанда, Волинь, цигарки
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