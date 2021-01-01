Через волинський кордон у руді хотіли провезти контрабанду цигарок. ФОТО





Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.



Під час перевірки потяга «Ізов-Хрубешів», який через пункт пропуску «Володимир-Волинський» віз до Польщі руду, оглядова група виявила в одному з напіввагонів порушення рельєфу вантажу.



Перевіривши його ретельніше, прикордонники натрапили на сховок. Під шаром руди знаходилася металева пластина, якою були прикриті пакунки з тютюновими виробами.



Усього наряд відділу «Амбуків» спільно з оперативними співробітниками прикордонного загону дістали з-під залізної руди 2 650 пачок цигарок білоруського виробництва.



Тютюнові вироби встановленим порядком передано працівникам митниці.

Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконного переміщення цигарок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 30 листопада, на українсько-польському кордоні військовослужбовці Волинського загону виявили партію контрабандних цигарок.Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.Під час перевірки потяга «Ізов-Хрубешів», який через пункт пропуску «Володимир-Волинський» віз до Польщі руду, оглядова група виявила в одному з напіввагонів порушення рельєфу вантажу.Перевіривши його ретельніше, прикордонники натрапили на сховок. Під шаром руди знаходилася металева пластина, якою були прикриті пакунки з тютюновими виробами.Усього наряд відділу «Амбуків» спільно з оперативними співробітниками прикордонного загону дістали з-під залізної руди 2 650 пачок цигарок білоруського виробництва.Тютюнові вироби встановленим порядком передано працівникам митниці.Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконного переміщення цигарок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію