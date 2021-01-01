У місті на Волині пацієнтці одночасно провели дві операції





Про це повідомляють на



При обстеженні у жінки виявили хронічний холецистит у стадії загострення, також додатково діагностували пупкову грижу.



Пацієнтці провели одночасно дві операції – лапароскопічну холецистектомію та лапароскопічну операцію лікування пупкової грижі.



“Такий варіант проведення операцій дає менше ускладнень в загальному на організм людини, адже під час одного наркозу і одного втручання ліквідується дві проблеми”, – йдеться в дописі.



Як зазначають, в операційній працювали лікарі-хірурги Валерій Лисичук та Сергій Литвин. Наразі пацієнтка перебуває у задовільному стані і вже готується до виписки.

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