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У місті на Волині пацієнтці одночасно провели дві операції

У місті на Волині пацієнтці одночасно провели дві операції
56-річну мешканку Володимир-Волинського району доставили на приймальне відділення ТМО Володимира зі скаргами на болі в епігастрії та у підребер’ї.

Про це повідомляють на сторінці КП "Володимир-Волинське ТМО".

При обстеженні у жінки виявили хронічний холецистит у стадії загострення, також додатково діагностували пупкову грижу.

Пацієнтці провели одночасно дві операції – лапароскопічну холецистектомію та лапароскопічну операцію лікування пупкової грижі.

“Такий варіант проведення операцій дає менше ускладнень в загальному на організм людини, адже під час одного наркозу і одного втручання ліквідується дві проблеми”, – йдеться в дописі.
У місті на Волині пацієнтці одночасно провели дві операції

Як зазначають, в операційній працювали лікарі-хірурги Валерій Лисичук та Сергій Литвин. Наразі пацієнтка перебуває у задовільному стані і вже готується до виписки.

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Теги: Волинь, Володимир, операція
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