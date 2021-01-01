У місті на Волині пацієнтці одночасно провели дві операції
Сьогодні, 12:40
56-річну мешканку Володимир-Волинського району доставили на приймальне відділення ТМО Володимира зі скаргами на болі в епігастрії та у підребер’ї.
Про це повідомляють на сторінці КП "Володимир-Волинське ТМО".
При обстеженні у жінки виявили хронічний холецистит у стадії загострення, також додатково діагностували пупкову грижу.
Пацієнтці провели одночасно дві операції – лапароскопічну холецистектомію та лапароскопічну операцію лікування пупкової грижі.
“Такий варіант проведення операцій дає менше ускладнень в загальному на організм людини, адже під час одного наркозу і одного втручання ліквідується дві проблеми”, – йдеться в дописі.
Як зазначають, в операційній працювали лікарі-хірурги Валерій Лисичук та Сергій Литвин. Наразі пацієнтка перебуває у задовільному стані і вже готується до виписки.
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Про це повідомляють на сторінці КП "Володимир-Волинське ТМО".
При обстеженні у жінки виявили хронічний холецистит у стадії загострення, також додатково діагностували пупкову грижу.
Пацієнтці провели одночасно дві операції – лапароскопічну холецистектомію та лапароскопічну операцію лікування пупкової грижі.
“Такий варіант проведення операцій дає менше ускладнень в загальному на організм людини, адже під час одного наркозу і одного втручання ліквідується дві проблеми”, – йдеться в дописі.
Як зазначають, в операційній працювали лікарі-хірурги Валерій Лисичук та Сергій Литвин. Наразі пацієнтка перебуває у задовільному стані і вже готується до виписки.
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