Розповіли, які сфери на Волині були найбільш оплачувані у жовтні

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Волині (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у жовтні становила 11517 гривень.Про це повідомляють в ГУ статистики у Волинській області.Зазначають, що це в 1,9 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (6000 гривень). Порівняно з вереснем 2021р. розмір заробітної плати зменшився на 1,4%, а проти жовтня 2020р. збільшився на 16,8%.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, меблів, лісового господарства та лісозаготівель, фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,8–1,4 раза.Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж жовтня зменшилась на 0,4% і на 1 листопада 2021р. становила 45,4 мільйона гривень, що дорівнює 2,6% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень.Вчасно не отримали заробітну плату 3 тисячі волинян, зайнятих в економіці області, кожному з них не виплачено в середньому по 14928 грн.