вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли, які сфери на Волині були найбільш оплачувані у жовтні

Розповіли, які сфери на Волині були найбільш оплачувані у жовтні
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Волині (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у жовтні становила 11517 гривень.

Про це повідомляють в ГУ статистики у Волинській області.

Зазначають, що це в 1,9 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (6000 гривень). Порівняно з вереснем 2021р. розмір заробітної плати зменшився на 1,4%, а проти жовтня 2020р. збільшився на 16,8%.

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, меблів, лісового господарства та лісозаготівель, фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,8–1,4 раза.

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж жовтня зменшилась на 0,4% і на 1 листопада 2021р. становила 45,4 мільйона гривень, що дорівнює 2,6% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень.

Вчасно не отримали заробітну плату 3 тисячі волинян, зайнятих в економіці області, кожному з них не виплачено в середньому по 14928 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зарплата, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де у Луцьку завтра, 2 грудня, не буде світла
Сьогодні, 19:00
Розповіли, які сфери на Волині були найбільш оплачувані у жовтні
Сьогодні, 18:39
На площі перед РАЦСом у Луцьку увімкнули освітлення. ВІДЕО
Сьогодні, 18:12
Депутат Луцькради розповів, як політична ситуація в країні впливає на роботу місцевих органів влади. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
Триразовий рекордсмен з Волині презентував нову роботу з яєчної шкаралупи. ВІДЕО
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
Скільки заробляє керівництво громад у Володимир-Волинському районі Скільки заробляє керівництво громад у Володимир-Волинському районі
29 листопад, 11:57
Волинським шахтарям надійшли 14 млн гривень на погашення боргу із зарплати Волинським шахтарям надійшли 14 млн гривень на погашення боргу із зарплати
02 листопад, 15:35
Робота із зарплатою від 18 до 40 тисяч: які вакансії наявні на Волині. ПЕРЕЛІК Робота із зарплатою від 18 до 40 тисяч: які вакансії наявні на Волині. ПЕРЕЛІК
21 вересень, 12:00
На виплату зарплатного боргу волинським шахтарям виділили майже 14 мільйонів На виплату зарплатного боргу волинським шахтарям виділили майже 14 мільйонів
17 серпень, 05:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку завтра, 2 грудня, не буде світла
Сьогодні, 19:00
 0
Розповіли, які сфери на Волині були найбільш оплачувані у жовтні
Сьогодні, 18:39
 0
На площі перед РАЦСом у Луцьку увімкнули освітлення. ВІДЕО
Сьогодні, 18:12
 0
Депутат Луцькради розповів, як політична ситуація в країні впливає на роботу місцевих органів влади. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
 0
Триразовий рекордсмен з Волині презентував нову роботу з яєчної шкаралупи. ВІДЕО
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8