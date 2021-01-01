Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 грудня





Таку погоду прогнозують синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1⁰ морозу до 4⁰ тепла, вдень 2-7⁰ тепла.



Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.



Вночі від 4-5⁰ тепла, вдень 7-6⁰ тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 2 грудня, на Волині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.Таку погоду прогнозують синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1⁰ морозу до 4⁰ тепла, вдень 2-7⁰ тепла.Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.Вночі від 4-5⁰ тепла, вдень 7-6⁰ тепла.

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