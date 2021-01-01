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За 11 місяців ВІЛ/СНІД виявили у 130 волинян: як працює центр у Луцьку. ФОТО

За 11 місяців ВІЛ/СНІД виявили у 130 волинян: як працює центр у Луцьку. ФОТО
Фахівці центру СНІДу на Волині з січня по листопад цього року виявили ВІЛ/СНІД у 130 волинян. Це по 10-12 нових випадків щомісяця.

Про це розповіла Суспільному лікарка Еліна Докаєва.

Від липня обласний центр СНІДу переїхав у нове приміщення до будівлі обласної інфекційної лікарні та став її підрозділом.

Зараз в центрі отримує терапію 1 631 пацієнт, з них 40 – діти, — говорить лікарка-інфекціоністка Еліна Докаєва. Кожен, хто хоче перевірити себе на наявність вірусу імунодефіциту людини, може зробити це безплатно в центрі СНІДу. Експрес-тести показують результати за лічені хвилини, — каже лікарка.
За 11 місяців ВІЛ/СНІД виявили у 130 волинян: як працює центр у Луцьку. ФОТО

Зараз центр розташований на одному поверсі зі шкірно-венерологічним відділенням обласної інфекційної лікарні. Вірусологиня Алла Кінах каже: у лабораторії тепер менше площі для роботи, але на якість досліджень це не вплинуло. Різні види аналізів роблять у кількох кабінетах.
За 11 місяців ВІЛ/СНІД виявили у 130 волинян: як працює центр у Луцьку. ФОТО

Медики працюють у засобах індивідуального захисту, адже досліджувана кров може містити небезпечні хвороби, — каже лаборантка Валентина Кадюк. Додає: за 30 років ніхто з працівників не заразився. Кров ніхто не виливає, її утилізують. "Все знешкоджується в автоклаві, який працює під тиском, температура 132, 2 атмосфери", — пояснює лаборантка.

Фельдшерка-лаборантка Валентина Кадюк в обласному центрі СНІДУ працює з часу його заснування. Досліджує кров на наявність вірусу імунодефіциту людини.
За 11 місяців ВІЛ/СНІД виявили у 130 волинян: як працює центр у Луцьку. ФОТО

Щодня лаборантка перевіряє від 96 до 240 зразків з усіх районів області. Каже, що обладнання в центрі СНІДу вистачає, воно все — сучасне.
За 11 місяців ВІЛ/СНІД виявили у 130 волинян: як працює центр у Луцьку. ФОТО

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Теги: Луцьк, СНІД, захворювання, центр
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