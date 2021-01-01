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Маршрут № 25 у Луцьку продовжили до села Великий Омеляник

Маршрут № 25 у Луцьку продовжили до села Великий Омеляник
Автобусний маршрут № 25 “Карбишева – Володимирська” відтепер курсуватиме до с. Великий Омеляник”.

Відповідне рішення прийняли під час чергового засідання виконавчого комітету, інформують у Луцькраді.

Шлях за маршрутом: у прямому напрямку: Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Київський майдан, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Червоного Хреста, Володимирська, с. Великий Омеляник.

У зворотному напрямку: с. Великий Омеляник, Володимирська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова, Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карбишева (місця міжзмінного відстою на вул. Карбишева та у с.Великий Омеляник).

Внесено зміни у розташування зупинок на проспекті Соборності: “Площа Героїв Майдану” на проспект Соборності, 11, зупинка “Проспект Соборності” – проспект Соборності, 25.

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Теги: Луцьк, маршрутка, Великий Омеляник
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Коментарі 1
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а маршрут 26 до Жидичина Кульчина коли?????
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