У селі на Волині горів гараж. ФОТО
Сьогодні, 14:05
Рятувальники ліквідували пожежу у с.Поромів Володимир-Волинського району.
Про це повідомляє 5 ДПРЧ м. Нововолинськ у фейсбуці.
1-го грудня на пункт зв’язку 5 Державної пожежно-рятувальної частини Нововолинська надійшло повідомлення, що у селі Поромів Поромівської ТГ горить гараж.
До ліквідації пожежі залучався особовий склад 5 ДПРЧ та 18 ДПРЧ, повідомляють рятувальники у фейсбуці.
Як зазначають, наразі ймовірна причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє 5 ДПРЧ м. Нововолинськ у фейсбуці.
1-го грудня на пункт зв’язку 5 Державної пожежно-рятувальної частини Нововолинська надійшло повідомлення, що у селі Поромів Поромівської ТГ горить гараж.
До ліквідації пожежі залучався особовий склад 5 ДПРЧ та 18 ДПРЧ, повідомляють рятувальники у фейсбуці.
Як зазначають, наразі ймовірна причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянку взяли під варту за торгівлю наркотиками
Сьогодні, 14:19
У селі на Волині горів гараж. ФОТО
Сьогодні, 14:05
Маршрут № 25 у Луцьку продовжили до села Великий Омеляник
Сьогодні, 13:51
Медіа