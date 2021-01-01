У селі на Волині горів гараж. ФОТО





Про це повідомляє 5 ДПРЧ м. Нововолинськ у фейсбуці.



1-го грудня на пункт зв’язку 5 Державної пожежно-рятувальної частини Нововолинська надійшло повідомлення, що у селі Поромів Поромівської ТГ горить гараж.



До ліквідації пожежі залучався особовий склад 5 ДПРЧ та 18 ДПРЧ, повідомляють рятувальники у фейсбуці.



Як зазначають, наразі ймовірна причина пожежі встановлюється.



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