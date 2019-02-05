Волинянку взяли під варту за торгівлю наркотиками
Сьогодні, 14:19
Жительку Нововолинська, підозрювану у збуті наркотичних засобів, взяли під варту.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За процесуального керівництва Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури 35-річній жительці Нововолинська повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті наркотичних засобів (ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України).
Упродовж жовтня-листопада 2021 року правоохоронці зафіксували чотири епізоди збуту жінкою таблеток з умістом бупренорфіну.
Під час санкціонованого обшуку в її оселі також вилучили заборонені ліки.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
Санкцією ч.2 ст. 307 КК України за вчинене повторно незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За процесуального керівництва Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури 35-річній жительці Нововолинська повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті наркотичних засобів (ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України).
Упродовж жовтня-листопада 2021 року правоохоронці зафіксували чотири епізоди збуту жінкою таблеток з умістом бупренорфіну.
Під час санкціонованого обшуку в її оселі також вилучили заборонені ліки.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
Санкцією ч.2 ст. 307 КК України за вчинене повторно незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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