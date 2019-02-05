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Волинянку взяли під варту за торгівлю наркотиками

Волинянку взяли під варту за торгівлю наркотиками
Жительку Нововолинська, підозрювану у збуті наркотичних засобів, взяли під варту.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За процесуального керівництва Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури 35-річній жительці Нововолинська повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті наркотичних засобів (ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України).

Упродовж жовтня-листопада 2021 року правоохоронці зафіксували чотири епізоди збуту жінкою таблеток з умістом бупренорфіну.

Під час санкціонованого обшуку в її оселі також вилучили заборонені ліки.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

Санкцією ч.2 ст. 307 КК України за вчинене повторно незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.
Волинянку взяли під варту за торгівлю наркотиками
Волинянку взяли під варту за торгівлю наркотиками
Волинянку взяли під варту за торгівлю наркотиками
Волинянку взяли під варту за торгівлю наркотиками

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Теги: наркотики, збут, Нововолинськ, взяли під варту
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