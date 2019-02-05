Волинянку взяли під варту за торгівлю наркотиками





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



За процесуального керівництва Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури 35-річній жительці Нововолинська повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті наркотичних засобів (ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України).



Упродовж жовтня-листопада 2021 року правоохоронці



Під час санкціонованого обшуку в її оселі також вилучили заборонені ліки.



Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.



Санкцією ч.2 ст. 307 КК України за вчинене повторно незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жительку Нововолинська, підозрювану у збуті наркотичних засобів, взяли під варту.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.За процесуального керівництва Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури 35-річній жительці Нововолинська повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті наркотичних засобів (ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України).Упродовж жовтня-листопада 2021 року правоохоронці зафіксували чотири епізоди збуту жінкою таблеток з умістом бупренорфіну Під час санкціонованого обшуку в її оселі також вилучили заборонені ліки.Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.Санкцією ч.2 ст. 307 КК України за вчинене повторно незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

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