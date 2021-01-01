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У Луцьку – аварія з потерпілими: зіткнулися Mercedes та ВАЗ. ВІДЕО

У Луцьку – аварія з потерпілими: зіткнулися Mercedes та ВАЗ. ВІДЕО
У Луцьку на Ковельській зіткнулися Mercedes-Benz S-class і ВАЗ 2107. Унаслідок автопригоди є постраждалі.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Автопригода сталася 1 грудня в обідню пору. На місці працюють патрульні та медики.

Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик про ДТП надійшов о 13:45. Попередньо в автопригоді постраждало двоє людей – 74-річний чоловік та 22-річна дівчина.

Бригада надавала медичну допомогу на місці аварії.

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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