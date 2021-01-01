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Суд закрив справу школяра з Волині, якому дали 6 років увʼязнення за продаж канабісу

Суд закрив справу школяра з Волині, якому дали 6 років увʼязнення за продаж канабісу
Ратнівський районний суд Волинської області закрив справу колишнього одинадцятикласника Максима із селища Ратне, якого у грудні 2020 року засудили до 6 років колонії за продаж каннабісу.

Про це «Бабелю» розповів адвокат Віталій Жуковський.

Суд закрив справу на підставі того, що після завершення досудового розслідування матеріали до суду передали із запізненням. Суд однак не виправдав Максима, на що чекав захист. Прокуратура, як і захист можуть оскаржити рішення суду. Адвокат заявив, що вимагатиме виправдувального вироку.

Жуковський зазначив, що підлітка незаконно судили та відправили до СІЗО. За його словами, суд мав винести виправдувальний вирок, але «обрушив» справу. За його словами, 2 грудня суд винесе рішення про закриття кримінального провадження.

23 грудня 2020 року суд у селищі Ратне на Волині засудив одинадцятикласника до 6 років колонії за торгівлю наркотиками. Звинувачення ґрунтувалося на свідченнях двох дівчат, які домовлялися з хлопцем про покупку канабісу. Як виявилось, вони працювали за завданням поліції. Сам школяр визнав, що продав канабіс лише одній із них. Його адвокат переконаний, що поліція спровокувала хлопця на злочин, а докази було зібрано незаконно.

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Теги: Волинь, Ратне, наркотики
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