«Глобальна криза. Час правди»: учасники зі 180 країн влаштовують онлайн-конференцію





Це — масштабна подія, організована членами державних адміністрацій, науковцями, медійними міжнародними особистостями та волонтерами зі 180 країн на платформі «Благотворче суспільство». Трансляція відбудеться на тисячах медіамайданчиків і платформ по всьому світу з синхронним перекладом на 100 мов.



Мета конференції проінформувати людей про:

• масштаби кліматичної та екологічної кризи;

• причини глобальної зміни клімату;

• екологічні наслідки;

• загрози, що наближаються, і реальний вихід.



«На цій конференції ми чекаємо кожну людину, яка небайдужа до своєї долі, до долі своїх дітей, своїх близьких, до долі всього людства! Сьогодні немає нічого важливішого, ніж інформація як вижити нашому людству, як врятувати нашу планету. Не варто боятися бруду, треба його викривати. Правда очищує. Правда об’єднує! Правда дає шанс на життя!

Зараз від кожного залежить, наскільки швидко люди дізнаються Правду і об'єднаються», – заявляють організатори.



Для того приєднатися до прямого ефіру конференції потрібно перейти









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 грудня 2021 року відбудеться міжнародна онлайн-конференція «Глобальна криза. Час правди».Це — масштабна подія, організована членами державних адміністрацій, науковцями, медійними міжнародними особистостями та волонтерами зі 180 країн на платформі «Благотворче суспільство». Трансляція відбудеться на тисячах медіамайданчиків і платформ по всьому світу з синхронним перекладом на 100 мов.• масштаби кліматичної та екологічної кризи;• причини глобальної зміни клімату;• екологічні наслідки;• загрози, що наближаються, і реальний вихід.«На цій конференції ми чекаємо кожну людину, яка небайдужа до своєї долі, до долі своїх дітей, своїх близьких, до долі всього людства! Сьогодні немає нічого важливішого, ніж інформація як вижити нашому людству, як врятувати нашу планету. Не варто боятися бруду, треба його викривати. Правда очищує. Правда об’єднує! Правда дає шанс на життя!Зараз від кожного залежить, наскільки швидко люди дізнаються Правду і об'єднаються», – заявляють організатори.Для того приєднатися до прямого ефіру конференції потрібно перейти за посиланням Глобальна Криза. Час Правди | Міжнародна онлайн-конференція 04.12.2021.

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