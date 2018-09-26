У громаді на Волині запускають новий автобусний маршрут





Про це повідомляється на сторінці Торчинської громади у



Від сьогодні, 01 грудня 2021 року, задля сполучення сіл із центральною садибою громади відкривають пробний маршрут № 190А, за яким автобус заїжджатиме в Торчин.



Маршрутний автобус 190А відправлятиметься з Луцька та проїжджатиме Тертки, Гать, Воютин, Білосток, Торчин.



Відправлення з Торчина – за маршрутом Торчин – Горзвин – Луцьк буде о 12:30 год.



Зазначається, що маршрут наразі пробний, тож перевізник вивчатиме цей напрямок. У разі рентабельності, маршрут буде функціонувати і надалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Торчинській громаді запускають пробний автобусний маршрут № 190А.Про це повідомляється на сторінці Торчинської громади у фейсбуці Від сьогодні, 01 грудня 2021 року, задля сполучення сіл із центральною садибою громади відкривають пробний маршрут № 190А, за яким автобус заїжджатиме в Торчин.Маршрутний автобус 190А відправлятиметься з Луцька та проїжджатиме Тертки, Гать, Воютин, Білосток, Торчин.Відправлення з Торчина – за маршрутом Торчин – Горзвин – Луцьк буде о 12:30 год.Зазначається, що маршрут наразі пробний, тож перевізник вивчатиме цей напрямок. У разі рентабельності, маршрут буде функціонувати і надалі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію