У громаді на Волині запускають новий автобусний маршрут
Сьогодні, 15:22
У Торчинській громаді запускають пробний автобусний маршрут № 190А.
Про це повідомляється на сторінці Торчинської громади у фейсбуці.
Від сьогодні, 01 грудня 2021 року, задля сполучення сіл із центральною садибою громади відкривають пробний маршрут № 190А, за яким автобус заїжджатиме в Торчин.
Маршрутний автобус 190А відправлятиметься з Луцька та проїжджатиме Тертки, Гать, Воютин, Білосток, Торчин.
Відправлення з Торчина – за маршрутом Торчин – Горзвин – Луцьк буде о 12:30 год.
Зазначається, що маршрут наразі пробний, тож перевізник вивчатиме цей напрямок. У разі рентабельності, маршрут буде функціонувати і надалі.
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Про це повідомляється на сторінці Торчинської громади у фейсбуці.
Від сьогодні, 01 грудня 2021 року, задля сполучення сіл із центральною садибою громади відкривають пробний маршрут № 190А, за яким автобус заїжджатиме в Торчин.
Маршрутний автобус 190А відправлятиметься з Луцька та проїжджатиме Тертки, Гать, Воютин, Білосток, Торчин.
Відправлення з Торчина – за маршрутом Торчин – Горзвин – Луцьк буде о 12:30 год.
Зазначається, що маршрут наразі пробний, тож перевізник вивчатиме цей напрямок. У разі рентабельності, маршрут буде функціонувати і надалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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