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У громаді на Волині запускають новий автобусний маршрут

У громаді на Волині запускають новий автобусний маршрут
У Торчинській громаді запускають пробний автобусний маршрут № 190А.

Про це повідомляється на сторінці Торчинської громади у фейсбуці.

Від сьогодні, 01 грудня 2021 року, задля сполучення сіл із центральною садибою громади відкривають пробний маршрут № 190А, за яким автобус заїжджатиме в Торчин.

Маршрутний автобус 190А відправлятиметься з Луцька та проїжджатиме Тертки, Гать, Воютин, Білосток, Торчин.

Відправлення з Торчина – за маршрутом Торчин – Горзвин – Луцьк буде о 12:30 год.

Зазначається, що маршрут наразі пробний, тож перевізник вивчатиме цей напрямок. У разі рентабельності, маршрут буде функціонувати і надалі.

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Теги: Волинь, Торчин, маршрут, автобус
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