На дорогах Волині вперше цього року працювала снігоочисна техніка
Сьогодні, 16:35
З ночі 1 грудня на волинські дороги виїхала снігоприбиральна техніка. Було задіяно 18 спецмашин і механізмів дорожніх підприємств-підрядників.
Про це розповів Суспільному заступник керівника Служби автомобільних доріг області Юрій Ришкевич.
Сніжити на Волині розпочало з вечора 30 листопада.
"11 машин розчищали дорогу державного значення у напрямках: Ковель, Володимир-Волинський на Жовкву, М-07 на межі Рівненської області – Маневичі-Ковель-Любомль в напрямку на "Ягодин", – зазначив Юрій Ришкевич.
Найбільше засніжило на дорозі Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне на ділянці Луцьк на межі з Рівненською областю. Заступник керівника Служби автомобільних доріг каже: там розчистили та посипали соляною сумішшю 35 кілометрів доріг.
Цьогоріч на розчищення автошляхів області у бюджеті запланували 40 млн грн, минулого року витратили орієнтовно 35 млн грн, — розповів Юрій Ришкевич.
Найближчими днями по області варто очікувати вітряну погоду з дощем і мокрим снігом, а також перепадами температури повітря від мінусових позначок вночі до плюсових вдень. На автошляхах можлива ожеледиця, — розповів Суспільному черговий синоптик Волинського гідрометеоцентру Василь Климюк.
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Про це розповів Суспільному заступник керівника Служби автомобільних доріг області Юрій Ришкевич.
Сніжити на Волині розпочало з вечора 30 листопада.
"11 машин розчищали дорогу державного значення у напрямках: Ковель, Володимир-Волинський на Жовкву, М-07 на межі Рівненської області – Маневичі-Ковель-Любомль в напрямку на "Ягодин", – зазначив Юрій Ришкевич.
Найбільше засніжило на дорозі Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне на ділянці Луцьк на межі з Рівненською областю. Заступник керівника Служби автомобільних доріг каже: там розчистили та посипали соляною сумішшю 35 кілометрів доріг.
Цьогоріч на розчищення автошляхів області у бюджеті запланували 40 млн грн, минулого року витратили орієнтовно 35 млн грн, — розповів Юрій Ришкевич.
Найближчими днями по області варто очікувати вітряну погоду з дощем і мокрим снігом, а також перепадами температури повітря від мінусових позначок вночі до плюсових вдень. На автошляхах можлива ожеледиця, — розповів Суспільному черговий синоптик Волинського гідрометеоцентру Василь Климюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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