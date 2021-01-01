На дорогах Волині вперше цього року працювала снігоочисна техніка





Про це розповів Юрій Ришкевич.



Сніжити на Волині розпочало з вечора 30 листопада.



"11 машин розчищали дорогу державного значення у напрямках: Ковель, Володимир-Волинський на Жовкву, М-07 на межі Рівненської області – Маневичі-Ковель-Любомль в напрямку на "Ягодин", – зазначив Юрій Ришкевич.



Найбільше засніжило на дорозі Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне на ділянці Луцьк на межі з Рівненською областю. Заступник керівника Служби автомобільних доріг каже: там розчистили та посипали соляною сумішшю 35 кілометрів доріг.



Цьогоріч на розчищення автошляхів області у бюджеті запланували 40 млн грн, минулого року витратили орієнтовно 35 млн грн, — розповів Юрій Ришкевич.



Найближчими днями по області варто очікувати вітряну погоду з дощем і мокрим снігом, а також перепадами температури повітря від мінусових позначок вночі до плюсових вдень. На автошляхах можлива ожеледиця, — розповів Суспільному черговий синоптик Волинського гідрометеоцентру Василь Климюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З ночі 1 грудня на волинські дороги виїхала снігоприбиральна техніка. Було задіяно 18 спецмашин і механізмів дорожніх підприємств-підрядників.Про це розповів Суспільному заступник керівника Служби автомобільних доріг областіСніжити на Волині розпочало з вечора 30 листопада."11 машин розчищали дорогу державного значення у напрямках: Ковель, Володимир-Волинський на Жовкву, М-07 на межі Рівненської області – Маневичі-Ковель-Любомль в напрямку на "Ягодин", – зазначив Юрій Ришкевич.Найбільше засніжило на дорозі Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне на ділянці Луцьк на межі з Рівненською областю. Заступник керівника Служби автомобільних доріг каже: там розчистили та посипали соляною сумішшю 35 кілометрів доріг.Цьогоріч на розчищення автошляхів області у бюджеті запланували 40 млн грн, минулого року витратили орієнтовно 35 млн грн, — розповів Юрій Ришкевич.Найближчими днями по області варто очікувати вітряну погоду з дощем і мокрим снігом, а також перепадами температури повітря від мінусових позначок вночі до плюсових вдень. На автошляхах можлива ожеледиця, — розповів Суспільному черговий синоптик Волинського гідрометеоцентру

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