У Луцьку зіткнулися дві автівки

Патрульні працювали на місці ДТП на проспекті Грушевського у Луцьку.Про це інформує патрульна поліція Волинської області.Сьогодні, 1 грудня, близько 10-ї години ранку патрульним надійшло повідомлення про ДТП на проспекті Президента Грушевського, що в Луцьку.Поліцейські прибули на місце події і встановили, що водій ВАЗ 11183 не переконався в безпечності маневру розвороту та здійснив зіткнення з транспортним засобом Mazda CX-5.На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.Під час спілкування із керманичем автомобіля ВАЗ поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак, він відмовився пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння.У результаті на кермувальника патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.