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У Луцьку зіткнулися дві автівки

У Луцьку зіткнулися дві автівки
Патрульні працювали на місці ДТП на проспекті Грушевського у Луцьку.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Сьогодні, 1 грудня, близько 10-ї години ранку патрульним надійшло повідомлення про ДТП на проспекті Президента Грушевського, що в Луцьку.

Поліцейські прибули на місце події і встановили, що водій ВАЗ 11183 не переконався в безпечності маневру розвороту та здійснив зіткнення з транспортним засобом Mazda CX-5.

На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.

Під час спілкування із керманичем автомобіля ВАЗ поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак, він відмовився пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння.

У результаті на кермувальника патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

У Луцьку зіткнулися дві автівки

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Теги: Луцьк, ДТП, авто, п'яний водій
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