У Луцьку зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 16:20
Патрульні працювали на місці ДТП на проспекті Грушевського у Луцьку.
Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
Сьогодні, 1 грудня, близько 10-ї години ранку патрульним надійшло повідомлення про ДТП на проспекті Президента Грушевського, що в Луцьку.
Поліцейські прибули на місце події і встановили, що водій ВАЗ 11183 не переконався в безпечності маневру розвороту та здійснив зіткнення з транспортним засобом Mazda CX-5.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.
Під час спілкування із керманичем автомобіля ВАЗ поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак, він відмовився пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння.
У результаті на кермувальника патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
Сьогодні, 1 грудня, близько 10-ї години ранку патрульним надійшло повідомлення про ДТП на проспекті Президента Грушевського, що в Луцьку.
Поліцейські прибули на місце події і встановили, що водій ВАЗ 11183 не переконався в безпечності маневру розвороту та здійснив зіткнення з транспортним засобом Mazda CX-5.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.
Під час спілкування із керманичем автомобіля ВАЗ поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак, він відмовився пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння.
У результаті на кермувальника патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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