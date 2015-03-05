В Україні може з'явитися свято борщу

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови щодо запровадження національного свята - Дня українського борщу. Його планують відзначати у другу суботу вересня.Ініціатори проєкту заявляють, що ухвалення цієї постанови підвищить туристичний потенціал України, а також посилить її позиції в ЮНЕСКО, де Київ домагається визнання борщу об'єктом нематеріальної культурної спадщини України, - пише ВВС.Під пропозицією підписалися представники майже всіх партій, представлених у Раді, тому автори цього документа розраховують, що вперше на національному рівні День борщу відсвяткують в Україні вже наступного року.Ініціаторами постанови про запровадження Дня українського борщу були українські ресторатори на чолі з Євгеном Клопотенком, каже депутат Верховної Ради Ярослав Юрчишин.Клопотенко є обличчям кампанії за визнання борщу об'єктом нематеріальної культурної спадщини України у ЮНЕСКО.Юрчишин розповів, що у ЮНЕСКО розглядають альтернативне подання щодо борщу, подане Росією. Запровадження в Україні Дня борщу як свята на державному рівні посилить позиції України у цій суперечці, каже депутат."Думаю, росіяни спробують це простібати у своїх Russia Today. Але насправді іміджево для них це буде втратою, - розповів Ярослав Юрчишин. - Але зараз нам як постколоніальній країні потрібно постійно відвойовувати своє. Як мінімум, Гоголь це не російський письменник, а в найгіршому випадку українсько-російський. І борщ - це страва не російської кухні, а української".У супровідних документах до проєкту постанови її автори називають борщ "маркером національної ідентичності" українців."Борщ - культова українська страва; це точка диференціації України від своїх сусідів... На міжнародній арені він має потенціал м'якої сили України, а також поліпшення впізнаваності та репутації країни", - йдеться у пояснювальній записці до проєкту постанови на сайті Верховної Ради.Український ресторатор Євген Клопотенко бореться за визнання борщу об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКОЩе одна причина, через яку Україні потрібен День борщу, каже депутат, - це створення "туристичного магніту": цього дня планують проводити всілякі фестивалі борщу, майстер-класи з його приготування.Саме з огляду на туристичний потенціал борщу автори проєкту встановлювали дату майбутнього свята.Річ у тім, що перша із зафіксованих згадок борщу в історичних документах належить до кінця жовтня 1584 року, коли про цю страву написав німецький торговець Мартін Груневег, який побував у Києві.Але у вихідні жовтня, розповів ВВС Юрчишин, в Україні й так відзначають багато пам'ятних дат - День вчителя, День захисника України та День визволення України від німецьких загарбників, - які неминуче відволікали б на себе увагу від борщу.Тому спочатку депутати запропонували призначити День борщу на листопад, а потім, після консультацій із представниками туристичної галузі, прописали у проєкті другу суботу вересня."У цей час вже є всі складники українського борщу, а, з іншого боку, ще достатньо тепло, щоб проводити якісь туристичні атракції", - розповів депутат Юрчишин.Формально авторами проєкту є 24 депутати Верховної Ради, які представляють як провладну партію "Слуга народу" Володимира Зеленського, так і опозиційні партії.Юрчишин каже, що під проєктом могли підписатися всі охочі, та називає прогнозованим, що проєкт не підтримав жоден представник проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя".Попри це, каже Юрчишин, труднощів із ухваленням цього проєкту у Верховній Раді виникнути не повинно: він прогнозує, що цього тижня документ схвалить профільний комітет парламенту з гуманітарної та інформаційної політики, а вже в січні Україна офіційно отримає День борщу."Дуже сподіваємося, що коронакриза не завадить нам запустити цей туристичний магніт вже у 2022 році", - каже депутат.Відповідно до супровідних документів до проєкту, протягом місяця після ухвалення цієї постанови український уряд має розробити "комплексний план заходів з відзначення Дня українського борщу на державному рівні"."Я переконаний, що Євген Клопотенко та його колеги не дозволять перевести День українського борщу в бюрократію та радянщину, а, з іншого боку, не дати перегин в шароварщину на кшталт "наш борщ найчервоніший у світі". Це будуть живі, якісні гастрономічно-туристичні заходи", - резюмує Юрчишин.