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На Волині хлопець випав з вікна п’ятого поверху

На Волині хлопець випав з вікна п’ятого поверху
29-го листопада, близько 22:00, по вулиці Луцькій у Володимирі 26- річний хлопець випав з вікна п’ятого поверху багатоквартирного будинку.

Як повідомили БУГу у місцевій поліції, від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Зазначають, що хлопець мав ознаки алкогольного сп’яніння. Він випав із вікна з власної необережності, коли обперся на кухонне вікно під час куріння.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ч.1 ст.115 КК України з приміткою нещасний випадок.

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Теги: смерть, Волинь
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