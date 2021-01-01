На Волині хлопець випав з вікна п’ятого поверху
Сьогодні, 16:49
29-го листопада, близько 22:00, по вулиці Луцькій у Володимирі 26- річний хлопець випав з вікна п’ятого поверху багатоквартирного будинку.
Як повідомили БУГу у місцевій поліції, від отриманих травм потерпілий помер на місці.
Зазначають, що хлопець мав ознаки алкогольного сп’яніння. Він випав із вікна з власної необережності, коли обперся на кухонне вікно під час куріння.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ч.1 ст.115 КК України з приміткою нещасний випадок.
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Як повідомили БУГу у місцевій поліції, від отриманих травм потерпілий помер на місці.
Зазначають, що хлопець мав ознаки алкогольного сп’яніння. Він випав із вікна з власної необережності, коли обперся на кухонне вікно під час куріння.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ч.1 ст.115 КК України з приміткою нещасний випадок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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