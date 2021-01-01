На Волині хлопець випав з вікна п’ятого поверху





Як повідомили



Зазначають, що хлопець мав ознаки алкогольного сп’яніння. Він випав із вікна з власної необережності, коли обперся на кухонне вікно під час куріння.



Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ч.1 ст.115 КК України з приміткою нещасний випадок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-го листопада, близько 22:00, по вулиці Луцькій у Володимирі 26- річний хлопець випав з вікна п’ятого поверху багатоквартирного будинку.Як повідомили БУГу у місцевій поліції, від отриманих травм потерпілий помер на місці.Зазначають, що хлопець мав ознаки алкогольного сп’яніння. Він випав із вікна з власної необережності, коли обперся на кухонне вікно під час куріння.Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ч.1 ст.115 КК України з приміткою нещасний випадок.

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