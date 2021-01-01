Ціна на енергоносії росте, а уряд перекладає відповідальність на міський бюджет, – депутат Луцькради





Про це в програмі «Відкрита влада. Місто» на телеканалі «Аверс» розповів голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у Луцькраді Тарас Шкітер, пише



Зі слів депутата, ціна на енергоносії постійно росте, а уряд перекладає фінансову відповідальність на міський бюджет. Тому доводиться витрачати гроші, за які мали фінансуватися школи й дошкільні заклади Луцької громади, які планували спрямувати на асфальтування доріг, ремонт прибудинкових територій.



«Тепер ми ці гроші відкладаємо на сплату за газ. Тому що ціна надзвичайно сильно росте, і це перекладають на нас, на нашу громаду», – зазначив Тарас Шкітер.



Тарас Шкітер



Окрім того, розповів обранець громади, зважаючи на те, що наш бюджет профіцитний, ми віддаємо понад 100 млн грн в держбюджет. Натомість дотації, які мав би надавати Кабмін на місцевий рівень, належним чином не надходять.



«Кабмін не передає нічого, а перекладає на нас. А те, що ми маємо віддати Києву, вони у нас забирають регулярно», – зауважив депутат.



У грудні будуть приймати бюджет міста Луцька. Одним із проєктів рішення на черговій сесії буде розподіл перевиконання. Зі слів Тараса Шкітера, Луцька міська рада зекономила близько 40 млн грн, тож її перерозподілять.



«І левова частка цих грошей йде на погашення енергоносіїв. Особисто я до цього не був готовий, тому що ми ці гроші мали витрачати на ремонт прибудинкових територій, на фінансування садків, шкіл та іншої інфраструктури міста. Особисто для мене це було викликом, і потрібно зовсім по-іншому підходити до формування бюджету. Тому ми активно будемо працювати над проєктом бюджету на 2022 рік... Це надзвичайно великий виклик, який Київ перекладає на наші плечі», – додав депутат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Левову частку зекономлених коштів з бюджету Луцька віддадуть у держбюджет за енергоносії.Про це в програмі «Відкрита влада. Місто» на телеканалі «Аверс» розповів голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у Луцькраді, пише ІА «Конкурент» Зі слів депутата, ціна на енергоносії постійно росте, а уряд перекладає фінансову відповідальність на міський бюджет. Тому доводиться витрачати гроші, за які мали фінансуватися школи й дошкільні заклади Луцької громади, які планували спрямувати на асфальтування доріг, ремонт прибудинкових територій.«Тепер ми ці гроші відкладаємо на сплату за газ. Тому що ціна надзвичайно сильно росте, і це перекладають на нас, на нашу громаду», – зазначив Тарас Шкітер.Окрім того, розповів обранець громади, зважаючи на те, що наш бюджет профіцитний, ми віддаємо понад 100 млн грн в держбюджет. Натомість дотації, які мав би надавати Кабмін на місцевий рівень, належним чином не надходять.«Кабмін не передає нічого, а перекладає на нас. А те, що ми маємо віддати Києву, вони у нас забирають регулярно», – зауважив депутат.У грудні будуть приймати бюджет міста Луцька. Одним із проєктів рішення на черговій сесії буде розподіл перевиконання. Зі слів Тараса Шкітера, Луцька міська рада зекономила близько 40 млн грн, тож її перерозподілять.«І левова частка цих грошей йде на погашення енергоносіїв. Особисто я до цього не був готовий, тому що ми ці гроші мали витрачати на ремонт прибудинкових територій, на фінансування садків, шкіл та іншої інфраструктури міста. Особисто для мене це було викликом, і потрібно зовсім по-іншому підходити до формування бюджету. Тому ми активно будемо працювати над проєктом бюджету на 2022 рік... Це надзвичайно великий виклик, який Київ перекладає на наші плечі», – додав депутат.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію